Sosyal medyada böbreğini satışa çıkardı

22 Eylül 2020 Salı, 11:22

Polis ekipleri, sahte beyanlarla organ nakli yapmak isteyen şahıslara ve sosyal medyadan organını satışa çıkaran kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şahıs yakalanırken, bir kişinin nakil için 300 bin TL istediği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, “Organ ve Doku Ticareti” konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda 3 Eylül günü aralarında akrabalık bağlı olduğunu söyleyerek karaciğer nakli için Etik Kuruluna verici olarak başvuran Irak uyruklu E.H.N.A. ile alıcı olarak başvuran M.H.A.A. isimli şahısların çelişkili beyanda bulunmaları üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalarda, şahısların akraba olmadıkları ve Irak uyruklu A.A.N.N. isimli şahsın vasıtasıyla tanışarak akrabalık senaryosunu ezberlemelerinin devamında kurala yalan beyanda bulundukları tespit edilen 3 şahıs yakalandı.

300 BİN TL KARŞILIĞINDA ORGAN NAKİL İÇİN ANLAŞTI

Aynı gün etik kuruluna karaciğer nakli için verici olarak başvuran Y.K. ile alıcı olarak başvuran İ.A. isimli şahısların beyanlarının da çelişkili bulunması üzerine şahıslarla ilgili yapılan araştırmalarda, Y.K. isimli şahsın Kahramanmaraş ilinde memur olduğu ve bir meslektaşı aracılığıyla tanıştığı İ.A. isimli şahısla 300 bin TL karşılığında nakil için anlaştığı öğrenildi. Y.K. ve İ.A. isimli şahıslar ile birlikte olaya aracılık ettiği belirlenen İ.A. isimli şahsın yakını C.A. isimli şahıs yakalandı.

BÖBREĞİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Çalışmaların devamında sosyal medya platformunda “Maddi sebeplerden dolayı böbreğimi bağışlamak istiyorum” şeklinde paylaşımda bulunduğu belirlenen S.D. isimli şahıs 4 Eylül günü yakalandı. Ekonomik yönden zor durumda olduğu ve borçlarından dolayı bu paylaşımda bulunduğunu beyan eden şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

17 Eylül tarihinde toplanan etik kuruluna alıcı olarak başvuran Kazakistan uyruklu D.I. ile verici olarak başvuran Ukrayna uyruklu M.K. isimli şahısların farklı ülkelerde ikamet etmelerine rağmen birbirlerini uzun yıllardır tanıdıkları yönünde çelişkili ifadeler kullanmaları üzerine yapılan araştırmalarda şahısların S.Ş. isimli şahıs aracılığıyla sosyal medya üzerinden tanıştıkları belirlenmiş, 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 10 şahıstan 4’ü işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, 6 şahıs hakkında ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.