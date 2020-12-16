Sosyal medyada 'çekiliş dolandırıcıları'na karşı dikkat edilmesi gerekenler

16 Aralık 2020 Çarşamba, 17:45

Sosyal medya kullanan kişi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Dolandırıcılar da sosyal medya kullanıcılarını hedef alan çalışmalarla insanları kandırıp, mağdur edebiliyorlar.

Peki kullanıcılar sosyal medya dolandırıcılarına karşı kendilerini nasıl koruyabilir?

İşte sosyal medya çekilişlerinde dikkat edilmesi gereken 5 nokta: