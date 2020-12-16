Sosyal medyada 'çekiliş dolandırıcıları'na karşı dikkat edilmesi gerekenler
Sosyal medya platformlarında sahte hesaplar açarak sahte çekilişler düzenleyen dolandırıcılar pek çok insanı mağdur ediyor. Peki sosyal medya dolandırıcılarında karşı nelere dikkat edilmeli, hangi önlemler alınmalı?
Sosyal medya kullanan kişi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Dolandırıcılar da sosyal medya kullanıcılarını hedef alan çalışmalarla insanları kandırıp, mağdur edebiliyorlar.
Peki kullanıcılar sosyal medya dolandırıcılarına karşı kendilerini nasıl koruyabilir?
İşte sosyal medya çekilişlerinde dikkat edilmesi gereken 5 nokta:
- Fiyatı pahalı olan teknolojik ürün veya takı, aksesuar görselleri kullanarak çekiliş düzenleyen sahte hesapların, "Çekilişi siz kazandınız, şu iban numarasına kargo ücretini yatırırsanız, kazandığınız ürünü gönderelim" şeklindeki mesajlarını dikkate almayın.
- Dolandırıcılar, çekilişe katılma şartı olarak başka hesapları takip etme zorunluluğu getirerek müşteri edindikleri kişilere aynı zamanda takipçi satışı da gerçekleştiriyorlar. Diğer hesapları takibe almadan önce dikkatli bir şekilde inceleyin, hızlı karar vermeyin.
- Kendileri tarafından açılan sahte hesaplarda örnek olarak yayınladıkları "ürün gönderildi, ürünü aldım" gibi ifadelere inanmayın.
- Siz çekilişe katıldıktan çok kısa bir süre sonra "kazandınız" şeklinde bir mesaj gelirse bu mesajın bir dolandırıcı tarafından gönderiliyor olma ihtimali oldukça yüksek. Bu durumu dikkate alarak hareket edin.
- Çekilişi düzenleyen hesabın çekilişi duyurduğu paylaşım altında hiç yorum yoksa, yorumlara kapalıysa veya yorumlar hemen siliniyorsa o hesabın çekilişine katılmayın.
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