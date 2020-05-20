Sosyal medyada Kazdağları çağrısı: Alamosu tahliye et!
Kazdağları’nda faaliyet gösteren Alamos Gold maden şirketinin, bölgeden tahliye edilmesini isteyen binlerce yurttaş sosyal medyadan "Alamos'u taliye et" çağrısında bulundu.
Alamos'un tahliyesi için sosyal medyadan çağrı yapan yurttaşlar, maden şirketinin ağaç kestiği bölgenin, talan ettiği ormanların görsellerini paylaşarak tepki gösterdi.
Yine Alamos'un tahliye edilmesi için düzenlenen imza kampayasının mektubunda Kanada'lı şirketin 347 bin 815 ağacı kestiği belirtilmişti.
Sosyal medyada örgütlenen yurttaşlar maden şirketine bırakılan doğa harikası Kazdağları'ndan derhal tahliye edilmesini ve talan edilen yerlerin rehabilite edilmesini istedi.
Yurttaşların sosyal medyada başlattığı #AlamosuTahliyeEt" etiketine atılan binlerce mesajdan bazıları şu şekilde:
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