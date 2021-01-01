Sosyal medyada "Özür dile Erdoğan" kampanyası

01 Ocak 2021 Cuma, 21:31

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Fikri Sağlar'ın “Türban” açıklamalarına yanıt verdiği konuşmasında CHP'ye sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, “Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor, geçti o işler” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Vitrin mankeni” sözlere "Biraz da sesini kes ya. İnsanlara hakaret etmekten vazgeç" diyerek, Erdoğan'ı özür dilemeye çağırdı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Bir kadına bundan daha ağır hakaret edilmez. Doğru değil yani. Ne demek ya vitrin mankeni? Dönüp bir kendisine baksın bakalım. İnsan gerçekten üzülüyor. O koltuğun, hakkını ver sen. Oturduğu koltukla millete vatandaşa, başını açana, başını kapatana her türlü hakareti yapabiliyor. Ne demek ya vitrin mankeni? Kendi partisinden olursa hiçbir sorun yok, başka bir partiden olursa vitrin mankeni. Hangi akılla hangi mantıkla bunu söylüyor? Hangi bilgiyle, hangi birikimle bunu söylüyor? Ben Erdoğan’ın bütün başı örtülü kadınlardan açık ve net özür dilemesini bekliyorum. Yazıktır günahtır ya. Toplumu ayrıştırmak, toplumu kavga eder hale getirmek yetmedi mi arkadaş. Biraz da sesini kes ya."

Kılıçdaroğlu'nun özür çağrısının ardından CHP'li birçok milletvekili ve partililer "Özür dile Erdoğan" şeklinde kampanya başlattı.

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