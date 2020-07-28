Sosyal medyada sansürü ön gören kanun teklifine 3 partiden sert tepki

28 Temmuz 2020 Salı, 22:17

AKP ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan, "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda başladı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, görüşmeler öncesinde teklifin Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu öne sürerek, teklifin Adalet Komisyonuna iadesini istedi.

Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş'un bu talebi yerinde bulmaması üzerine Özkoç, usul tartışması açılmasını istedi.

Teklifin iadesinin kabul edilmemesi üzerine teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

İYİ PARTİ: "İFADE VE HABER ÖZGÜRLÜĞÜ"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, iktidarın yapılan çirkin paylaşımları fırsata çevirmeye çalıştığını savunarak, "İnterneti, kurmak istedikleri totaliter bir rejimin parçası yapmak, hem ülkemize hem de geleceğimize ihanettir. İktidar, Türkiye'de yeni bir rejim inşa etmeye çalışıyor. Copla, polisle, hapisle korkutulan ve özgür düşüncenin kontrol altında tutulduğu bir Türkiye yaratmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Türkkan, insanların düşünce özgürlüğünü yaşayabildiği, fikirlerini ifade edebildiği, nefes alabildiği tek bir alan olarak sosyal medyanın kaldığını, getirilen düzenleme ile internetin kafese konulduğunu iddia etti.

Düzenlemeyle vatandaşların ifade ve haber alma özgürlüklerine sınır çizildiğini savunan Lütfü Türkkan, "Özgürlükler, AKP'nin rantının başladığı yerde bitiyor. Liyakatsiz ve usulsüz atamaların başladığı yerde bitiyor. Hükümetin yanlışlarının başladığı yerde bitiyor. Yolsuzlukların konuşulduğu yerde bitiyor. Adrese teslim ihalelerde bitiyor. Özgürlüklerimiz, iktidara yakın vakıf ve derneklerin skandallarının başladığı yerde bitiyor" şeklinde konuştu.

"HDP: SARAY, HER VATANDAŞI POTANSİYEL SUÇLU OLARAK GÖRÜYOR"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, iktidar ittifakının "toplumsal muhalefetin sesinin kesilmesine" karar verdiğini belirterek, "Saray kendini korumak için bu teklifi getiriyor. Her vatandaşı potansiyel suçlu olarak görüyor. İktidar hukuksuz geçmişini silmek istiyor. Para kasalarının sıfırlanması gibi geçmişteki hukuksuzluklar sıfırlanacak. Bu bir sansür yasasıdır. FETÖ ile çekilen fotoğraflar, Ensar Vakfındaki olaylar gibi yüzlerce belge silinmek isteniyor. Geçmişi silmek ve yarını kontrol altına almak için bu adım sonuç vermez. Her şey kayıt altında" dedi.

Oluç, sosyal medya düzenlemesinin Fransa'da da gündeme geldiğini, konunun bir yıl tartışıldıktan sonra meclislerinde kabul edildiğini, ancak kabul edilen teklifin Fransa Anayasa Mahkemesinde reddedildiğini söyledi.

Hakkı Saruhan Oluç, sosyal medyanın Almanya'da tartışıldığını, ancak konunun aşırı ırkçı Neonazi ve İslamofobi bağlamında değerlendirildiğini belirtti.

CHP: SOSYAL MEDYANIN 'ALO FATİHLERİNİ' OLUŞTURMAK İSTİYORSUNUZ

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, "iktidar partisi ve küçük ortağının alelacele bu yasa teklifini TBMM Genel Kuruluna getirerek sosyal medyayı kontrol altına almak istediğini, asıl dertlerinin fişleme olduğunu" ileri sürdü.

Adıgüzel, Almanya'da bu konunun 2 yıl tartışıldığını belirterek, "İktidar Fransa'yı da söylemekten özellikle kaçınıyor. Çünkü Fransa'da Anayasa Mahkemesi, ifade özgürlüğüne aykırı olduğu için kabul edilen yasanın bazı maddelerini iptal etti. Kurnazlık yapıyorsunuz. Bu yasa teklifi, açıkça sansür teklifidir. Muhaliflerin görüşlerini beyan ettiği tek alan sosyal medyadır. Şimdi sosyal medyanın 'alo Fatihlerini" oluşturmak istiyorsunuz" diye konuştu.