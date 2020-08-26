Sosyal medyada tahliye tepkisi: Tecavüzcü 'bana kimse bir şey yapamaz' demişti, haklı çıktı!

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 13:28

İpek Er’e yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile hakkında dava açılan Uzman Çavuş Musa Orhan tahliye edildi. Mahkemenin verdiği tahliye kararı sonrası Orhan; dün akşam; tutuklu bulunduğu cezaevinden salıverildi.

Batman’ın Beşiri ilçesinde Uzman çavuş Musa Orhan’ın tecavüzüne maruz kalması üzerine 16 Temmuz’da intihar girişiminde bulunup, tedavi gördüğü hastanede 18 Ağustos günü yaşamını yitirmişti.

"#MUSAORHANTUTUKLANSIN"

Musa Orhan'ın tahliye edilmesinin ardından #MusaOrhanTutuklansın etiketi sosyal medyada yeniden gündeme oturdu ve tepkiler çığ gibi büyüdü.

Birçok sanatçı ve siyasetçi de Musa Orhan'ın tahliye edilmesine sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

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