Sosyal medyada tahliye tepkisi: Tecavüzcü 'bana kimse bir şey yapamaz' demişti, haklı çıktı!
Batman'da intihar eden 18 yaşındaki İpek Er'in geride bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Uzman Çavuş Musa Orhan, tahliye edildi. Tahliye edilmesinin ardından #MusaOrhanTutuklansın etiketi yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok sanatçı ve siyasetçi de tepki gösterenler arasında yer aldı.
İpek Er’e yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile hakkında dava açılan Uzman Çavuş Musa Orhan tahliye edildi. Mahkemenin verdiği tahliye kararı sonrası Orhan; dün akşam; tutuklu bulunduğu cezaevinden salıverildi.
Batman’ın Beşiri ilçesinde Uzman çavuş Musa Orhan’ın tecavüzüne maruz kalması üzerine 16 Temmuz’da intihar girişiminde bulunup, tedavi gördüğü hastanede 18 Ağustos günü yaşamını yitirmişti.
"#MUSAORHANTUTUKLANSIN"
Musa Orhan'ın tahliye edilmesinin ardından #MusaOrhanTutuklansın etiketi sosyal medyada yeniden gündeme oturdu ve tepkiler çığ gibi büyüdü.
Birçok sanatçı ve siyasetçi de Musa Orhan'ın tahliye edilmesine sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.
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