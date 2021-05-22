Sosyal medyada tartıştılar, Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın'a 'komisyon' isyanı
Online yemek sipariş platformu Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın, komisyon ücretlerine ve ödemelerin geç yapılmasına isyan eden restoran sahibi ile sosyal medyada tartıştı.
Son kısıtlamaların ardından lokantacılık sektöründe gel-al modeline geçiş yemek sipariş sitelerinin komisyon oranlarıyla ilgili tartışmayı yeniden gündeme getirdi.
Sosyal medya üzerinden Yemeksepeti'nin kurumsal hesabını etiketleyeyen restoran sahibi, ''Bünyenizde çalışan restoranların ödemesini neden her ay geciktiriyorsunuz? yüzde 38 ve fazlası komisyonunuzu hemen alıyorsunuz. Müşteriden de ödemeyi hemen alıyorsunuz. Ama bizi paramızı alabilmek için yalvartıyorsunuz! Haram zıkkım olsun'' diyerek isyan etti.
'ÖDEMEYİ HİÇ BİR AY ZAMANINDA YAPMIYORSUNUZ'
Restoran sahibi, ''Joker açıyoruz. 45 TL tutar 25 TL’ye iniyor. Siz listeleme için 5.90 kesiyorsunuz. Üzerine komisyonunuz olan yüzde 34’ü alıyorsunuz. Ona rağmen biz ürünleri gönderiyoruz. Ama siz ayda 2 kere yapmayı vaadettiğiniz ödemeyi hiç bir ay zamanında yapmıyorsunuz. Bu ay dahil! Pandemide restoran olarak ayakta kalmaya,kira ve personel giderlerimizi halletmeye çalışıyoruz. Ürün tedariğine nakit para ile devam ediyoruz. Peki siz her yer kapalıyken paket servis ile gönderdiğimiz yemeklerin ücretini ödemezseniz biz nasıl devam edeceğiz'' diye sordu.
'KENDİ KURYENİZİ KULLANIRSANIZ...'
Restoran sahibine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, ''Yemeksepeti’nin ortalama komisyonu yüzde 8 civarı. En yüksek komisyon ise yüzde 12. Kurye servisi hizmetini komisyonmuş gibi gösteriyorsunuz. Kendi kuryenizi kullanırsanız böyle bir sorun kalmaz, yüzde 10 komisyon verirsiniz. Paralar her onbeş günde bir kesilen fatura üzerine yatırılıyor. Bu ay bayrama ve 19 Mayıs’a denk gelinmesine rağmen yine beş iş günü içinde yatırılıyor. Tahminim Pazartesi hepsi ödenmiş olur" dedi.
'BUNLARIN HEPSİ BAHANE'
Ödeme çizelgesi paylaşan restoran sahibi, ''Tarihleri burada görebilirsiniz. Bugün ayın 22'si. Pazartesi 24'ü. 1 haftalık bir gecikme için bunların hepsi bahane ne yazık ki. renkli işaretlenen yerlerde de kesilen ücret sonrası alacağımı görebilirsiniz. Teşekkürler'' ifadelerine yer verdi.
Restoran sahibine cevap veren Aydın, ''Gecikme yok ki. Beş iş günü hanımefendi. Ayrıca o parayı da biz hemen almıyoruz, banka anlaşmasına göre 28-32 günde alıyoruz. Yani size önce ödemek yapmak için komisyon ödüyoruz'' dedi.
'BİZ O KADAR ZENGİN DEĞİLİZ'
Restoran sahibi genç kadın, Yemeksepeti'ni Getir ile kıyaslayınca, Aydın, "Biz o kadar zengin değiliz" açıklamasını yaptı.
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