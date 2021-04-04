Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın'dan ilk açıklama: Çok üzgünüm

04 Nisan 2021 Pazar, 09:04

Çevrimiçi yemek sipariş sitesi Yemeksepeti, 27 Mart günü yaptığı açıklamayla, siber saldırıya uğradığını açıklamıştı. Saldırıda, kullanıcıların, ad-soyad, mail adresleri, telefon numaraları ve adres bilgilerinin korsanlar tarafından çalındığı duyurulmuştu.

NEVZAT AYDIN AÇIKLAMA YAPTI

Saldırıya ilişkin şirketin CEO'su Nevzat Aydın'dan ilk açıklama geldi. Twitter'daki hesabı üzerinden açıklama yapan Nevzat Aydın, "Arkadaşlar kısa süre önce yaşananlar malum. Detayları resmi hesaplarımızdan kamuoyuyla, direkt iletişim kanallarından kullanıcılarımızla tüm şeffaflığıyla paylaştık. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için ilgili kurumlarla tam iş birliği içerisinde devam ediyor süreç" ifadelerini kullandı.

"Hislerimi ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyorum. Çok üzgünüm" diyen Nevzat Aydın, "20 yıl boyunca en büyük önceliğimiz kullanıcılarımızın güvenliği ve memnuniyeti oldu, olmaya da devam edecek. Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm geliştirmeleri yapmayı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.