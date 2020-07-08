Sosyal medyada tepki yağıyor: 'MehmetKızılçınarTutuklansın’
İstanbul'da 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan kızın görüntüleri tepki toplamış ve gözaltına alınmıştı. Benzer bir görüntü yine sosyal medyada paylaşıldı. Bu kez, bir babanın küçük kızına sigara içirdiği görülüyor. Yurttaşlar babanın tutuklanması için harekete geçilmesini istedi.
Sosyal medyada 'Mehmet Kızılçınar' kullanıcı isimli bir hesaptan paylaşılan videoda, babası olduğu iddia edilen bir kişinin, 2 yaşlarındaki küçük bir çocuğa sigara içirdiği görülüyor.
Mardin Kızıltepe’de çekildiği iddia edilen görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyada 'MehmetKızılçınarTutuklansın’ paylaşımları yapılmaya başlarken skandal video büyük tepki çekti.
UTANDIRAN İFADE: 'GELECEĞİN KEŞİ’
Videoda görüntüleri çeken şahısların gülüşme sesleri duyulurken ‘geleceğin keşi’ şeklinde iğrenç ifadeler kullandığı görülüyor.
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