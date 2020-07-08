Sosyal medyada tepki yağıyor: 'MehmetKızılçınarTutuklansın’

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 16:01

Sosyal medyada 'Mehmet Kızılçınar' kullanıcı isimli bir hesaptan paylaşılan videoda, babası olduğu iddia edilen bir kişinin, 2 yaşlarındaki küçük bir çocuğa sigara içirdiği görülüyor.

Mardin Kızıltepe’de çekildiği iddia edilen görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyada 'MehmetKızılçınarTutuklansın’ paylaşımları yapılmaya başlarken skandal video büyük tepki çekti.

UTANDIRAN İFADE: 'GELECEĞİN KEŞİ’

Videoda görüntüleri çeken şahısların gülüşme sesleri duyulurken ‘geleceğin keşi’ şeklinde iğrenç ifadeler kullandığı görülüyor.