3 yaşındaki kuzenine canlı yayında sigara içiren kişi gözaltına alındı

07 Temmuz 2020 Salı, 15:10

Sosyal medya hesabından dün yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K'ye zorla sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül A., büyük tepki toplamış, Twitter'da kullanıcılar #BetülAşçıTutuklansın etiketiyle yetkililere seslenmişti.

Canlı yayında kız çocuğunun kendisine direnmesine rağmen zorlamaya devam eden Betül A.'nın adresi savcılığın talimatının ardından emniyet tarafından tespit edildi. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Betül A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Betül A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

'İÇERSİN, GÜZEL İÇERSİN' SÖZLERİYELE ÇOCUĞU ZORLADI



Büyük tepki çeken görüntülerde küçük kız çocuğunun 'Ben zehir içmem' deyip geri kaçtığı Betül A.'nın ise 'İçersin, güzel içersin' diyerek zorladığı görülüyor.