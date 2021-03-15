Sosyal medyadan Atatürk'le ilgili paylaşıma suç duyurusu
Antalya'nın Demre ilçesinde sosyal medyadan Atatürk'e hakaret içeren paylaşımda bulunan kişi hakkında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Demre Temsilciliği suç duyurusunda bulundu.
Demre’de iş yeri sahibi N.A., İYİ Parti Demre İlçe Başkanı Hüseyin Şahin'in bir paylaşımının altına Atatürk'e hakaret içeren ifadelerin yer aldığı yorum yaptı. Bunun üzerine Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Demre Temsilcisi Mehmet Özdemir ile dernek yöneticilerinden Şükrü İbrikçi, Demre Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak, N.A. hakkında suç duyurusunda bulundu.
ADD temsilcisi Mehmet Özdemir, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Türk ulusunun önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kimse böyle bir hakarette bulunamaz. Bunlar tarih bilmeyen cahiller. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Tarih bilmeyen gafiller, tarihi tekerrür ettirirler'. Biz de bu tarih bilmeyen, cahil arkadaşımız için suç duyurusunda bulunduk. Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan hakaretin cezasını, Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucusu olan Cumhuriyet Savcısı verecektir. Bu arkadaşımızı, kamuoyu önünde kınıyoruz. Kendisine tarihi okumasını salık veriyoruz" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
En Çok Okunan Haberler
- TRT canlı yayınında 'yasak ürün' reklamı
- Hedefteki ilahiyatçı profesör ülkeyi terk etti
- Muharrem İnce detayı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı
- İstanbul'da patlama: Yaralılar var
- Andımızı kaldıranların ‘Türklük hastalığı’
- İstanbul'da yeni tedbir bu sabah devreye girdi
- Türkeş'in oğlundan Bahçeli'ye 'Andımız' çağrısı
- 'Bu karar pimi çekilmiş bir bombadır'
- İYİ Partili Dervişoğlu'na kahkaha attıran söz
- Bakan Koca, katıldığı cenazede böyle gizlenmiş!