Sosyal medyadan Gülistan Doku için kampanya: '#205GünOlduGülistansız'

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 23:26

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun en son görüldüğü ve atladığı iddia edilen Dinar Köprüsü’nün çevresindeki suyun kurutulması için 20 Temmuz'dan itibaren Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyun bir kısmının boşaltılmaya başlandı.

En son, soruşturma kapsamında, Doku’nun en son görüştüğü kişi olan ve olayda adı şüpheli olarak geçen eski erkek arkadaşı Zaynal Abakarov ile yaptığı son görüşmeye ilişkin bilirkiş, "Zaynal; ihtar, ikaz veya mahiyeti bedensel olarak fazlaca ısrarcı şekilde, Gülistan'ın üzerine eğilerek yaptığı konuşmalar dikkat çekici olup, bir erkek ve kadının bilinen normal görüntü konuşmaları gibi olmadığı değerlendirilmekte" tespitinde bulunmuştu.

'ABAKAROV TUTUKLANSIN'

Gülistan Doku'nun 205 gündür bulunmamasına aralarında, abla Aygül Doku ile sanatçı ve milletvekillerin de bulunduğu yüzlerce kişi sosyal medya üzerinden '#205GünOlduGülistansız' etiketiyle kampanya başlattı. Yapılan binlerce paylaşımda, Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gün Zaynal Abakarov tarafından alıkonulup darp edildiği hatırlatılarak Abakarov 'un tutuklanmasını istedi.