Sosyal medyanın en iyileri belli oldu
Social Media Awards Turkey 2020 ödülleri bu akşam dijitalde canlı yayın olarak gerçekleştirilecek törenle sahiplerini buluyor.
Marketing Türkiye ve BoomSonar tarafından her yıl düzenlenen ve Türkiye’nin en kapsamlı sosyal medya ödülleri olan Social Media Awards Turkey 2020 ödül töreni bu akşam 19.00’da canlı yayınlanıyor.
Ödül kazanan sanatçı ve influencer’ların da dahil olacağı yayında, Türkiye’nin en büyük markaları arasından sosyal medya performansıyla öne çıkanlar ve dijitalde gerçekleştirilen projelerin yarıştığı kategorilerin kazananları da açıklanıyor.
Sekötörün önde gelen isimlerinden oluşan 60 kişilik jüri kadrosunun oylarına göre her mecrayı en iyi kullanan kadın ve erkek müzisyenler ile oyuncular belirlendi.
Yine her mecranın en başarılı influencer’ları ile teknoloji, finans, gastronomi gibi spesifik konularda fikir önderliği yapan influencer’lar arasından da en başarılıları ödüllendiriliyor.
İşte, Social Media Awards Turkey 2020’de sosyal medyada sergiledikleri başarılı performans ile ödül kazanan sanatçı ve influencer’lar...
En İyi Facebook Kadın Müzik Sanatçısı - Sıla
En İyi Facebook Erkek Müzik Sanatçısı - Teoman
En İyi Facebook Kadın Oyuncusu - Beren Saat
En İyi Facebook Erkek Oyuncusu - Kıvanç Tatlıtuğ
En İyi Twitter Kadın Müzik Sanatçısı - Yıldız Tilbe
En İyi Twitter Erkek Müzik Sanatçısı - Haluk Levent
En İyi Twitter Kadın Oyuncusu - Gülse Birsel
En İyi Twitter Erkek Oyuncusu - Cem Yılmaz
En İyi Instagram Kadın Müzik Sanatçısı - Hadise
En İyi Instagram Erkek Müzik Sanatçısı - Tarkan
En İyi Instagram Kadın Oyuncusu - Serenay Sarıkaya
En İyi Instagram Erkek Oyuncusu - Aras Bulut İynemli
En Başarılı Facebook Influencer'ı - Cezmi Kalorifer
En Başarılı TwitterInfluencer'ı - Biliyor Muydunuz
En Başarılı Instagram Influencer'ı - Burak Altındağ
En Başarılı YoutubeInfluencer'ı - Berkcan Güven
En Başarılı Ebeveyn & Çocuk Influencer'ı - Ceyda Düvenci
En Başarılı Finans Influencer'ı - Özgür Demirtaş
En Başarılı Gastronomi Influencer'ı - Vedat Milor
En Başarılı Sağlıklı Yaşam Influencer'ı- Dilara Koçak
En Başarılı Teknoloji Influencer'ı - Barış Özcan
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