Sosyal medyanın en iyileri belli oldu

21 Ekim 2020 Çarşamba, 16:00

Marketing Türkiye ve BoomSonar tarafından her yıl düzenlenen ve Türkiye’nin en kapsamlı sosyal medya ödülleri olan Social Media Awards Turkey 2020 ödül töreni bu akşam 19.00’da canlı yayınlanıyor.

Ödül kazanan sanatçı ve influencer’ların da dahil olacağı yayında, Türkiye’nin en büyük markaları arasından sosyal medya performansıyla öne çıkanlar ve dijitalde gerçekleştirilen projelerin yarıştığı kategorilerin kazananları da açıklanıyor.

Sekötörün önde gelen isimlerinden oluşan 60 kişilik jüri kadrosunun oylarına göre her mecrayı en iyi kullanan kadın ve erkek müzisyenler ile oyuncular belirlendi.

Yine her mecranın en başarılı influencer’ları ile teknoloji, finans, gastronomi gibi spesifik konularda fikir önderliği yapan influencer’lar arasından da en başarılıları ödüllendiriliyor.

İşte, Social Media Awards Turkey 2020’de sosyal medyada sergiledikleri başarılı performans ile ödül kazanan sanatçı ve influencer’lar...

En İyi Facebook Kadın Müzik Sanatçısı - Sıla

En İyi Facebook Erkek Müzik Sanatçısı - Teoman

En İyi Facebook Kadın Oyuncusu - Beren Saat

En İyi Facebook Erkek Oyuncusu - Kıvanç Tatlıtuğ

En İyi Twitter Kadın Müzik Sanatçısı - Yıldız Tilbe

En İyi Twitter Erkek Müzik Sanatçısı - Haluk Levent

En İyi Twitter Kadın Oyuncusu - Gülse Birsel

En İyi Twitter Erkek Oyuncusu - Cem Yılmaz

En İyi Instagram Kadın Müzik Sanatçısı - Hadise

En İyi Instagram Erkek Müzik Sanatçısı - Tarkan

En İyi Instagram Kadın Oyuncusu - Serenay Sarıkaya

En İyi Instagram Erkek Oyuncusu - Aras Bulut İynemli

En Başarılı Facebook Influencer'ı - Cezmi Kalorifer

En Başarılı TwitterInfluencer'ı - Biliyor Muydunuz

En Başarılı Instagram Influencer'ı - Burak Altındağ

En Başarılı YoutubeInfluencer'ı - Berkcan Güven

En Başarılı Ebeveyn & Çocuk Influencer'ı - Ceyda Düvenci

En Başarılı Finans Influencer'ı - Özgür Demirtaş

En Başarılı Gastronomi Influencer'ı - Vedat Milor

En Başarılı Sağlıklı Yaşam Influencer'ı- Dilara Koçak

En Başarılı Teknoloji Influencer'ı - Barış Özcan

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