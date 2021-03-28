Sosyal medyanın gündemi 'pudra şekeri' nedir, nasıl kullanılır?

28 Mart 2021 Pazar, 14:33

AKP Genel Merkezi’nde büro personeli olduğu belirtilen ve uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu ifadesinde, "Kokain değil, şaka amaçlı pudra şekeri çektik" demesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok kullanıcı pudra şekeri üzerinden tiye alan paylaşımlarda bulundu ve pudra şekeri Twitter'da en çok konuşulan konu olarak Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti.

MILOR DE DAHİL OLDU

Ayvatoğlu'nın pudra şekeri ifadesinin ardından sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulunan Milor, "Utandıran itiraf: Bir restoran eleştirmeni olarak Patsonun en iyi nerede yeneceğine dair en ufak bir fikrim dahi yok" paylaşımına atıfta bulunarak "Utandıran itiraf: 40 senedir yemekle içli dışlı olmama rağmen pudra şekerinin burundan tüketilebildiğini bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

Peki herkes tarafından konuşulan ve Türkiye gündemine dahil olan pudra şekeri nedir ve aslında nerede kullanılır?

Pudra şekeri, şekerin ufalanarak bir miktar mısır nişastasıyla toz kıvamına getirilmiş halidir. İçinde şeker, nişasta, topaklanma önleyici (trikalsiyum fosfat) ve aroma verici maddeler bulunur. Pek çok tatlı tariflerinde kullanılan pudra şekeri Türk mutfağının olmazsa olmazlarındandır.

NEREDE KULLANILIR?

Kurabiye, tatlı, sos ve daha pek çok tarifte kullanılan pudra şekeri, rafine şekerin öğütülmüş halidir. Tatlı tariflerinde şeker niyetine de kullanılır. Aktarlarda ve marketlerde bulabileceğiniz pudra şekerini kavanozlarda ya da kilitli ambalajlar sayesinde uzun süre saklama şansınıza sahipsiniz.

PUDRA ŞEKERİNİN BELLİ BAŞLI YAN ETKİLERİ İSE ŞUNLARDIR:

Fazla tüketildiği durumlarda kan şekerini çabuk ve yüksek arttırır.

Diş çürümesi, kilo sorunu, şeker hastalığı, böbrek taşları, astım, hipertansiyon ve ülser gibi hastalıkları tetikleyebilir. Bu hastalıklara karşı da direci düşürebilir.

Vücuttaki mineral dengesini bozmaya etki edebilir.

Özellikle tatlı ve börek tariflerinde kullanılan pudra şekerinin tüketimi öncesinde emziren annelerin, hamilelerin, kilo sorunu olanların ya da alerjik rahatsızlığı olan kişilerin mutlaka doktorlarına danışmaları öneriliyor.

PUDRA ŞEKERİNİN FAYDALARI

Pudra şekeri, vücutta glikoza dönüşerek enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Doğal şekerin yapısında bulunan fosfor, kalsiyum, demir, magnezyum ve potasyum gibi önemli mineraller rafine edilmiş şekerde doğal şekere kıyasla çok daha az miktarda bulunur.

Pudra şekerinin faydaları ise şöyle sıralanmaktadır:

Enerji verir.

Kan basıncını yüksek tutar.

Eğer düşük tansiyon probleminiz varsa pudra şekeri tüketebilirsiniz. Çünkü şeker tüketmek anında kan basıncınızı yükseltir. Ancak öncesinde yine doktorunuza danışmalısınız.