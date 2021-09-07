Sosyal medyayı eleştirdi 1 milyon izlendi
Yasemin Mana’nın seslendirdiği ‘’Hayatı Yaşa’’ adlı şarkı sosyal medyayı eleştiren sözleriyle dikkat çekiyor.
Sosyal medya çılgınlığının inanılmaz boyutlara çıktığı son dönemlerde Sosyal Medya’yı eleştiren şarkılar da çıkmaya başladı. Bunlardan biri de Yasemin Mana’nın seslendirdiği ‘’Hayatı Yaşa’’ şarkısı.
ODTÜ mezunu olan Yasemin Mana, her şarkının bir hikayesi olduğunu belirterek ‘’Sosyal medyadan şikayetçi olduk ama şarkımız yine en çok sosyal medyada ve dijital medyada ses getirdi. Hem çok eğlenceli hem de sosyal açıdan doğru bir mesaj verebilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Şarkımız 1 milyon izlenmeye ulaştı’’ dedi.
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