Sosyal medyayı en çok kullanan iki parti belli oldu

03 Temmuz 2020 Cuma, 10:09

"Ağ toplumunun ‘Global Köyü’ haline gelen sosyal medyaya kimler hakim?" diye soran Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, köşe yazısında partilerin sosyal medya kullanım oranlarını paylaştı.

Sarıkaya'nın aktardığı verilere göre sosyel medya platformlarını %36,5 ile birinci sırada AKP, %28,3 ile ikinci sırada MHP kullanıyor; CHP %21,1 ile üçüncü.

Onu, 9,3 ile HDP, 4,8 ile de İYİ Parti takip ediyor…

Sarıkaya sosyal medyayı en çok kullanan Cumhur İttifakı'nın hedefini ise şu sözlerle anlatıyor:

"Öncelikle, AK Parti iktidarından başkasını görmemiş, “2000 yılı sonrası doğan ve Z kuşağı denilen nesilden 7 milyona yakın seçmen, 2023’te ilk kez oy verecek…” tespitini yapıyor.

Türkiye’de veya dışında kurulu olan ve bir milyondan fazla takipçisi bulunan platformların temsilci atamaları ve kazançlarının vergilendirmesini istiyor…"