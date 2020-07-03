Sosyal medyayı en çok kullanan iki parti belli oldu
Erdoğan'ın 'Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz' açıklamalarının ardından MHP lideri Bahçeli artık sosyal medya hesaplarını kullanmayacağını açıklamıştı. Oysa verilere göre, sosyal medya kullanımında AKP ve MHP diğer partilere oranla açık ara önde.
"Ağ toplumunun ‘Global Köyü’ haline gelen sosyal medyaya kimler hakim?" diye soran Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, köşe yazısında partilerin sosyal medya kullanım oranlarını paylaştı.
Sarıkaya'nın aktardığı verilere göre sosyel medya platformlarını %36,5 ile birinci sırada AKP, %28,3 ile ikinci sırada MHP kullanıyor; CHP %21,1 ile üçüncü.
Onu, 9,3 ile HDP, 4,8 ile de İYİ Parti takip ediyor…
Sarıkaya sosyal medyayı en çok kullanan Cumhur İttifakı'nın hedefini ise şu sözlerle anlatıyor:
"Öncelikle, AK Parti iktidarından başkasını görmemiş, “2000 yılı sonrası doğan ve Z kuşağı denilen nesilden 7 milyona yakın seçmen, 2023’te ilk kez oy verecek…” tespitini yapıyor.
Türkiye’de veya dışında kurulu olan ve bir milyondan fazla takipçisi bulunan platformların temsilci atamaları ve kazançlarının vergilendirmesini istiyor…"
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