Sosyal mesafe kazağı üretildi: 2 metreden daha fazla yakınlaşmayı önlüyor

31 Aralık 2020 Perşembe, 12:14





Fotoğraf: SimpliSafe

İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs pandemisi sonrası pek çok yeni teknoloji ve buluş hayatımıza girdi.

SimpliSafe isimli ABD merkezli bir güvenlik firması da sosyal mesafe kurallarına uyulmasına yardımcı olmak amacı ile bir kazak üretti.

Independent'ta yer alan habere göre, kazakta düşük çözünürlüklü 4 termal kamera bulunuyor ve sıcaklığı hesaplayarak kazağa giyen kişinin yakınında birisinin olup olmadığını belirliyor.

Bu sistem sayesinde herhangi bir kişi kazağı giyen kişiye 2 metreden daha fazla yaklaşırsa kazağın üzerindeki LED ışıklar yanıp sönüyor ve alarm çalıyor.

Şirket kazağın kendi versiyonlarını yapmak isteyenler için ayrıntılı talimatlar da yayımladı.