Sosyal mesafeli film keyfi

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 16:15

Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Geceleri, "Ağrı Dağı Efsanesi" isimli film ile başladı. Türk sinemasının en önemli eserlerinden biri olan ve Fatma Girik ile Hakan Balamir’in başrollerini paylaştığı filmi çok sayıda yurttaş izledi.

