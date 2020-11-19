Sosyal mesafeye uymayanları robot uyarıyor
Japonya'da "Robovie" adı verilen robot, sahip olduğu lazerler aracılığıyla yüz taraması yapıyor, maske takmayan kişileri kibarca uyarıyor.
Japonya, olası üçüncü bir yeni tip koronavirüs dalgasına hazırlanırken, futbol takımı Cerezo Osaka’ya ait bir mağaza, Covid-19 önlemlerini etkin bir şekilde uygulayabilmek amacıyla bir robotu işe aldı.
Kyoto'daki Advanced Telecommunications Uluslararası Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Robovie adlı robot maske takmayan müşterileri tespit edip onları kibar bir şekilde uyarıyor.
Mağazanın yerleşimi hakkında önceden yüklenmiş bilgilerle donatılan Robovie’nin, insanların hareketlerini gözlemlemek için bir kamera ve çeşitli sensörlerle donatıldığını ve sosyal mesafeyi ölçmek için lazer kullandığı belirtildi.
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