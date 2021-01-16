Sosyal paylaşım platformu "LinkedIn" de Türkiye'ye temsilci atayacağını bildirdi

16 Ocak 2021 Cumartesi, 14:47

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen 7253 sayılı Kanun'un 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girdiğini, bu kapsamda Türkiye'de günlük erişimi 1 milyonu geçen sosyal ağların ülkeye temsilci ataması gerektiğini ifade etti.

Bu süreçte sırasıyla VK, Google (YouTube) Tiktok, Dailymotion'un temsilci atadığını belirten Sayan, "Konuya ilişkin reklam yasağı uygulamasının Resmî Gazete'de yayımlanmasına günler kala LinkedIn de ülkemize temsilci atayacağını açıkladı. Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu ediyor. Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Reklam yasağı uygulamasının Resmî Gazetede yayımlanmasına günler kala Linkedin de ülkemize temsilci atayacağını açıkladı.



Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu ediyor.



Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz.#LinkedinHoşGeldin pic.twitter.com/0JiZ5Tyy22 — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 16, 2021





Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri nedeniyle mutlu olduklarını belirten Sayan, "Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz" ifadesini kullandı. Sayan, süreçle ilgili olarak da şunları kaydetti:



"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tıpkı Avrupa Birliği vatandaşları gibi taciz, siber zorbalık, taklit hesap, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi şikayetlerini artık direkt muhataplarına iletecek. Sağlayıcılarda vatandaşlarınızın taleplerini en hızlı şekilde çözüme kavuşturacak.

Sağlayıcılara çağrımız reklam yasağı ya da bant daraltma cezası gelmeden temsilcilerini ülkemizde görevlendirmeleri. Unutmadan; reklam yasağının uygulamasını BDDK, TCMB, VDK ve ilgili tüm kamu kurumları hassasiyetle denetleyecek. Reklam veren şirketlere ayrıca ceza kesilecek."

Daha önce de belirttiğimiz gibi amacımız ne sosyal ağ sağlayıcılarının ne de vatandaşlarımızın ülkemizde sağlanan hizmetlerden mahrum kalmaları değil.



Bizler sadece ve sadece ikirciliğin ortadan kalkmasını ve vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesini bekliyoruz. pic.twitter.com/eCBhJbkmUG — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 16, 2021



