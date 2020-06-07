Sosyal yardım sonuçları açıklandı mı? 1000 TL sosyal yardım sonuçları nasıl sorgulanır?
Koronavirüs salgını tüm yurttaşların ekonomik olarak çok zorlu bir sürece girmesine neden oldu. Yurttaşlar, sosyal yardım için E-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirdi. Peki yardım sürecek mi?
Yurttaşlar küresel salgın nedeniyle 1000 TL’lik sosyal destek ödemesinden faydalanabilmek için e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor.
Küresel salgın sosyal yardımların ilk iki kısmının ödemesi başvurusuz gerçekleşmişti ancak süreç başvuru sistemi ile devam ediyor.
SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Sosyal yardım başvuru sonuçları E-Devlet uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak.
https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama
SOSYAL YARDIM SÜRECEK Mİ?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamalarla, 3. Faz için değerlendirme süreci ve başvuru kabulünün devam ettiğinin altını çizdi. Açıklamalardan sosyal yardımlarda 4. faz başvurularının henüz gündemde olmadığı ve sosyal yardım isteyenlerin 3. faza başvuru yapabileceği söylenebilir.
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
SOSYAL DESTEK YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması;
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.
Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
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