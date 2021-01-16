Şota Arveladze'nin eski kulübü Pakhtakor tercihini yaptı
Şota Arveladze'nin eski kulübü Pakhtakor'un başına Hollandalı Peter Huistra geçti.
Gürcü teknik direktör Şota Arveladze'nin son 2 sezonda çalıştırdığı Özbekistan'ın en köklü kulüplerinden Pakhtakor'da takımın başına Hollandalı Peter Huistra getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor'da Haziran 2017'den beri yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Peter Huistra, bundan sonra teknik direktör olarak faaliyetini sürdürecek." denildi.
Haziran 2017'de geldiği Pakhtakor'a son iki sezonda 2 Süper Lig, 2 Özbekistan Kupası ve 1 Lig Kupası olmak üzere toplam 5 şampiyonluk kazandıran Şota, iki yıl üst üste Süper Lig'in en iyi teknik direktörü seçilmişti. Gürcü teknik adam, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Aralık 2020'de kulüpten ayrılmıştı.
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