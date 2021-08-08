South Park yaratıcılarına 5 sezon için 900 milyon dolar!

08 Ağustos 2021 Pazar, 11:12

South Park dizisinin yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone, MTV Entertainment Studios ve ViacomCBS Inc. ile uzun süredir devam eden dizi için yeni bir anlaşma daha imzaladılar.

Basın açıklamasına göre bu anlaşma, gösteriyi 30. sezona götürecek.

Medyaradar’da yer alan habere göre, ortak bir açıklama yapan Parker ve Stone, daha fazla South Park bölümü için heyecanlı olduklarını belirttiler:

“Comedy Central 25 yıldır bizim evimiz ve önümüzdeki yıllar için de bir taahhütte bulundukları için gerçekten mutluyuz. Pandemi sırasında gösteriyi üretmenin farklı bir yolu olarak ViacomCBS’ye geldiğimizde, Chris (McCarthy), Nina (Diaz), Keyes (Hill-Edgar) ve Tanya (Giles) hemen destek oldular ve yeni bir şey denememize olanak sağladılar. Geleneksel South Park bölümlerine geri dönmek için sabırsızlanıyoruz ama artık yeni formatları da deneyebiliriz. Her zaman bizimle şansını deneyecek ortaklara sahip olmak harika.”