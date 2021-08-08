South Park yaratıcılarına 5 sezon için 900 milyon dolar!
Fenomen dizi South Park'ın hayranlarını sevindirecek haber geldi. İzleyicilerin; Stan, Kyle ve Chef ile beş sezon daha geçirmesi için yaratıcılar ve yapım şirketi arasında 900 milyon dolarlık bir anlaşma imzalandı. Antlaşma kapsamına, ayrıca 14 spin-off da dahil edildi.
South Park dizisinin yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone,
MTV Entertainment Studios ve ViacomCBS Inc. ile uzun süredir devam eden dizi
için yeni bir anlaşma daha imzaladılar.
Basın açıklamasına göre bu anlaşma, gösteriyi 30. sezona
götürecek.
Medyaradar’da yer alan habere göre, ortak bir açıklama yapan
Parker ve Stone, daha fazla South Park bölümü için heyecanlı olduklarını
belirttiler:
“Comedy Central 25 yıldır bizim evimiz ve önümüzdeki yıllar
için de bir taahhütte bulundukları için gerçekten mutluyuz. Pandemi sırasında
gösteriyi üretmenin farklı bir yolu olarak ViacomCBS’ye geldiğimizde, Chris
(McCarthy), Nina (Diaz), Keyes (Hill-Edgar) ve Tanya (Giles) hemen destek
oldular ve yeni bir şey denememize olanak sağladılar. Geleneksel South Park
bölümlerine geri dönmek için sabırsızlanıyoruz ama artık yeni formatları da
deneyebiliriz. Her zaman bizimle şansını deneyecek ortaklara sahip olmak
harika.”
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