Soyer: Barışa ekmek gibi, su gibi, nefes gibi ihtiyacımız var

02 Eylül 2021 Perşembe, 11:02

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Barışa Ses Ol” konserine katıldı. Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'ndaki ücretsiz konserde, önceki gün hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun duayen ismi, sinema ve dizi oyuncusu Ferhan Şensoy da anıldı. CHP Parti Meclis Üyesi Rıfat Nalbantoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun yanı sıra çok sayıda İzmirlinin katıldığı konserin şefliğini Haluk Polat üstlendi.

Konserin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Barış” kavramına ekmek gibi, su gibi, nefes gibi ihtiyaç duyulduğunu, bunun yaşam kaynağı olduğunu söyledi. Barışın, tüm yaşam kaynakları gibi tesadüfen ve kendiliğinden ortaya çıkmadığını ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Nasıl ki ekmeğin oluşabilmesi için toprak, yağmur ve tohum gerekiyorsa, barışı mayalamak için de sevgimizi, yetinmeyi ve birbirimize güven duygusunu serpip çoğaltmamız gerekiyor. Bu duygulardan biri dahi eksilse, işte o vakit savaşlar başlıyor. Kendimizle, birbirimizle ve doğamızla, yıkıcı bir savaşa tutuşuyoruz” dedi.

“BARIŞI BÜYÜTEBİLMEK İÇİN BİR ÇAĞRI”

Bugün barışa her zaman olduğundan daha fazla ihtiyaç duyulduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları söyledi: “1 Eylül Dünya Barış Günü, bu evrensel gün, sadece devletler arasındaki değil, tüm insanlar arasındaki ve her bireyin kendi içindeki barışı büyütebilmek için de bir çağrı. Bu değerli akşamı var eden Ruhi Su Dostlar Korosu’na ve bu geceye katılan tüm diğer sanatçılara sonsuz teşekkür ediyorum. Bu çok özel akşamın, kendimizle, birbirimizle ve biricik dünyamızla barışa ses olmasını diliyorum.”

Başkan Soyer, konuşmasının ardından barışı simgeleyen beyaz güvercin uçurdu. Daha sonra Ataol Behramoğlu, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, İ. Hakkı Demircioğlu, Metin Coşkun, Gülcan Altan, Ufuk Karakoç, Gülay Ilgın R. Su, Muhlis Asan, Erdem Oral ve Ahura Ritm Topluluğu'nun yer aldığı Ruhi Su Dostlar Korosu, sahne alarak, sevilen eserlerini seslendirdi.