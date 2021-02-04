Soyer: Baskı ve şiddet kabul edilemez
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kayyım Rektör Prof. Dr. Bulu'ya yönelik protesto eylemleriyle ilgili açıklama yaparak yaşananlara tepki gösterdi.
Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Rektör Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı üniversitenin akademik kadrosu ve öğrencileri tarafından başlatılan protesto gösterileri sürerken, birçok kentte destek eylemleri yapılıyor. İzmir'de dün akşam saatlerinde yapılan dayanışma eylemine polis müdahale etmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kayyım Rektör Prof. Dr. Bulu'ya yönelik protesto eylemleriyle ilgili açıklama yaparak yaşananlara tepki gösterdi. Soyer, öğrencilere yönelik baskı ve şiddetin üzücü ve düşündürücü olduğunu söyledi.
Haklı taleplerini barışçıl yollarla gösteren öğrencilere yönelik şiddetin kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Soyer sosyal medyadan konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Boğaziçi Üniversitesi, akademik kadrosu ve öğrencileri ülkemizin gözbebeği, tüm akademik kurumlarımız gibi geleceğimizi aydınlatacak en önemli bilim yuvalarından biridir. Tüm olanaklarımızı eğitim kurumlarımıza yönlendirmemiz gerekirken yaşananlar üzücü ve düşündürücüdür. Türkiye’nin neresinde olursa olsun haklı taleplerini barışçıl yollarla gösteren öğrencilere yönelik baskı ve şiddet asla kabul edilemez. Üniversitelerimizin kendi rektörlerini kendilerinin belirleme talebi ise Türkiye’de bilimin özgürleşmesinin ve gelişmesinin temel koşuludur. Üniversitelere yönelik her türlü baskı, ekonomik ve sosyal sorunlarımızın derinleşmesine, çözümlerinin zorlaşmasına yol açar. Bu olaylar açıkça anlatıyor: Genç filizleri budayarak sorunları çözmeye çalışmak, on yıllardır yaptığımız yanlışı sürdürmekten başka bir şey değildir."
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