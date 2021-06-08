Soyer: Bu proje İzmir’de yaratmak istediğimiz geleceğe ışık tutacak

08 Haziran 2021 Salı, 09:33

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer “Eşit Bir Yurttaşlık Mümkün” vizyonuyla kadın, çocuk, genç ve engelli bireylere fırsat eşitliği sunacak birimleri tek çatı altında toplayan Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi’nin açılışını yaptı. Türkiye'ye model olacak bu benzersiz merkezde kadın istihdamını artıracak Meslek Fabrikası Kurs Merkezi, 3-6 yaş grubu çocuklar için Masalevi, Engelli Farkındalık Merkezi, Çocuk ve Gençlik Merkezi, Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanatlar Müzesi, 34 odalı misafirhane, gençlerin yaratıcılığını ortaya çıkaracak İnovasyon Merkezi, kütüphane, etüt ve konferans salonları, yoga ve pilates atölyesi, okuma salonu, sivil toplum kuruluşlarının eğitimlerini ve çalıştaylarını yapacağı alanlar ve kafetarya yer alıyor.

SOYER: GURURLUYUZ

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "'Eşit Bir Yurttaşlık Mümkün' vizyonu ile bir ilki daha gerc¸ekles¸tirmenin, ülkeye o¨rnek olacak bir projeyi daha İzmir’e kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan hizmetlere eris¸imde, dezavantajlı konumda olan kadın, çocuk, genç ve engelli bireyler için fırsat eşitliği sağlayacak birimleri, burada, tek bir yerles¸kede topladık. Kadınların güçlenmesi, toplumsal yaşamdaki varlığını görünür kılmak, katılımını artırmak için ortak yaşam ve dayanışma merkezi olarak tasarladığımız, ‘Güçlü Geleceğin Anahtarı’ sloganıyla kapılarını açan ANAHTAR Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi, yerleşkemizin lokomotifi olarak öne çıkıyor. Bu merkezimizde; toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın sağlığı, şiddetle mücadelede önleyici tedbirler, ayrımcılık, iletişim gibi konularda, kadınlara pek çok eğitim veriliyor. Anahtar birimimizde kadınlar için ayrıca istihdam ve girişimcilik kursları, psiko-sosyal destek hizmetleri ve hukuki danışmanlık ile spor ve sanat etkinlikleri yer alıyor” dedi.

KADINLAR, ÇOCUKLAR, ENGELLİLER YARARLANACAK

Kadın alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının toplantılarını, seminerlerini, eğitimlerini ve çalıştaylarını yapabilecekleri alanların yer aldığı merkezde, kadınların güçlendirilmesi, şiddete karşı mücadele gibi pek çok alanda, ortak aklı harekete geçirdiklerini aktaran Soyer, şunları söyledi: “Yerleşkemize gelen kadınlar, 3-6 yaş arasındaki çocuklarını buradaki Masal Evi’yle buluşturabiliyor. Kendileri ise Meslek Fabrikamız bünyesindeki kurslardan faydalanarak meslek kazanıyor. Böylece kadın istihdamına katkı sağlıyoruz. Çocuklara oyun ve aktif öğrenmeye dayalı hizmet sunan Masal Evimiz ile beraber 7-14 yaş grubunun, keyifli ve güvenli bir ortamda gelişimlerini desteklemek üzere Çocuk ve Gençlik Merkezimiz (ÇOGEM) de bu kampüsümüzde yer alıyor. Yerleşkemizde bulunan ‘Genc¸ I·zmir’de ise, genc¸lerin sesini, coşkusu ve heyecan ını, kent yaşamına dahil edebilecekleri bir ortam yarattık. Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi ve Örnekköy'deki Genç İzmir merkezimizde gençler bir çok faaliyete erişebilecek. Engelsiz İzmir hedefimiz doğrultusunda, Limontepe’nin ardından Farkındalık Merkezimizin ikincisini yine burada açıyoruz. Farkındalık Merkezi’nde, engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak ve günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara dair toplumun tüm kesimlerindeki farkındalığı ve toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçlayan faaliyetler yürütülecek.”

İNOVASYON MERKEZİ YARATICILIK GELİŞTİRİLECEK

Yerleşkedeki en önemli birimlerden birinin İzmir Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanatlar Müzesi (İZDEM) olduğuna da dikkat çeken Soyer, “Müzemizde; İdol Sanat Evi sanatçıları tarafından çalışılan 44 adet seramik kabartma tablo ile beraber dünyaca ünlü pek çok sanatçının eseri, dokunulabilir ve sesli betimlemeli olarak yer alıyor. Örnekköy Yerleşkemizde ayrıca belediye şirketimiz İzelman’ın Misafirhanesi de yer alıyor. Deprem sonrası, vatandaşlarımıza tahsis ettiğimiz misafirhanemiz; 34 oda ve 70 yatak kapasitesi ile bir sosyal tesis olarak düzenlendi. Tesiste; çocukların yaratıcılıklarını açığa çıkaracak İnovasyon Merkezi ile gençlerin derslerini takip edebilecekleri EBA erişim merkezi ve kütüphanemiz bulunuyor” dedi.

KAMUSAL HİZMEDE EŞİT ERİŞİM

Başta dezavantajlı yurttaşlar olmak üzere, İzmir’de yaşayan herkesin eşit ve adil kamusal hizmetlere erişimi için büyük bir kararlılıkla, çalıştıklarını söyleyen Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı: “İnsanların doğuştan kazandıkları haklar vardır. Hiçbir ayrım gözetmeden, bütün insanlara aittir bu haklar. İnsan onuruna yaraşır biçimde yaşamak, barınmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanmak, sağlıklı gıdaya erişmek, düşünce, inanç ve ifade özgürlüğüne sahip olmak bunların başında geliyor. Hiç kuşkum yok ki, Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi bu kararlılığımızın ve mücadelemizin sembollerinden biri olacak, İzmir’de yaratmak istediğimiz geleceğe ışık tutacak. Yerleşkemizin kadınlara, gençlere, çocuklara, engelli bireylere ve elbette tüm İzmirlilere hayırlı olmasını temenni ediyor; bu önemli proj emizi büyük emek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyon Başkanı ve CHP Grup Sözcüsü Av. Nilay Kökkılınç, eşim Neptün Soyer ve Sosyal Projeler Dairemiz nezdinde tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum".

SOYER'E TEŞEKKÜR ETTİ

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, "Bu kadar güzel bir tesisi Karşıyakamıza kazandırdığınız ve tüm İzmir'e hizmet edeceğimiz için çok teşekkür ediyoruz. Her çalışmada cesaretimizi çoğaltan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanımız Tunç Soyer'e huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu tesis Karşıyakamız için büyük bir değer. Kadınlarımız, çocuk ve gençlerimiz ile engellilerimiz yerel yönetim anlayışımızda her zaman öncelikli bir yere sahiptir. Bugün ülkemizde yaşanan ihmaller ancak böyle bir geniş görüşlülükle atılacak adımla kapatılır. Sosyal demokrat anlayışın yereldeki en güzel örneklerinden olan yerleşkemizin kentimize ve ülkemize güzellikler kazandırmasını diliyorum" dedi.

Soyer, merkezin açılış kurdelesini kesti; ardından Sosyal Projeler Yerleşkesi’nde yer alan hizmet birimlerini gezdi. Masal evinde eğitim gören çocuklar Başkan Soyer'e renkli kartonlardan yaptıkları çiçekleri hediye etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası Konseri de açılışa renk kattı.