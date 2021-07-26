Soyer canlı yayında verdiği sözü tuttu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i Kadifekale’ye davet eden Narin Bartık isimli gencin çağrısı karşılık buldu. Soyer programda Narin’e verdiği sözü yerine getirdi ve hem Bartık ailesini hem de Kadifekale’yi ziyaret etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; 19 Mayıs 2021’de, İzmirTube’de yayınlanan “Başkan’a Sor” programında kendisine soru yönelten Narin Bartık ile Kadifekale'de bir araya geldi.
Başkan Tunç Soyer; Narin Bartık, annesi Seyran Bartık, babası Abdülgaffar Bartık ile kardeşlerini evinde ziyaret etti. Narin Bartık, 2 ay sonra Soyer'i karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Ziyaretin ardından Soyer, Narin Bartık ile bir süre mahallede dolaştı ve vatandaşların sorunlarını dinledi.
“HİÇ BEKLEMİYORDUM, TEŞEKKÜR EDERİZ”
Başkan Tunç Soyer ile yaşadığı mahallede dolaşan Narin Bartık, “Sorduğum sorudan sonra geldiniz. Hiç beklemiyordum. Teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Soyer ise “Ben de sana teşekkür ederim davet ettiğin için. Senin tiyatro aşkını öğrendim. Başarılar diliyorum, ben de sana yardımcı olacağım tiyatro hayatında” dedi.
YAYINDA SORMUŞTU
19 Mayıs 2021 tarihli “Başkan’a Sor” yayınında Narin Bartık, sosyal medya üzerinden “Kadifekale'ye gelip oradaki insanları tanımaya ne der? Yıllardır orası çok kötü anılıyor. Eski evlere de bir el atılmalı” sorusunu yöneltmişti.
Başkan Tunç Soyer ise şu yanıtı vermişti:
“Sevgili Narin, Kadifekale konusunda çok haklısın. Ben de bu konuya son derece duyarlıyım. Kadifekale'de ilk kez üretici pazarını açtığımızda inanılmaz bir canlılık, hareketlilik başlamıştı. Sonra orada bir de Masal Evi ve Halkın Bakkalı açtık. Ben seninle, özellikle seninle Kadifekale'yi beraber gezmek isterim. Ben arkadaşlarımdan da rica ediyorum, bizi buluştursunlar.”
Video Haberler
- Defineciler antik şehri ortaya çıkardı
- Çin'i kum fırtınası vurdu: O anlar kamerada
- Kaza yapan aracın motoru 50 metre fırladı
- Gençlerin kaza anı kamerada
- Londra'daki şiddetli yağış sele neden oldu
- Selde mahsur kalan çiftin zorlu kurtuluşu kamerada
- Şarampole yuvarlandı, itfaiye ekipleri çıkardı
- Sigara yangına neden oldu, facia önlendi
- Yıldırım düşen ev küle döndü
- Yaşarken helvasını yedi
En Çok Okunan Haberler
- Kadınların başarısı Şenocak'ı rahatsız etti
- Taksiye alınmayan geline Ongun’dan mesaj
- Alman kadın cimnastikçilerden protesto
- ‘Son dakika’ kuşkusu
- Üçüncü doz BioNTech kimler için gerekli?
- En az aşı yapılan kentte seferberlik
- Kafe, restoran ve oteller için flaş talep
- İkinci rüşvet paketi hazırlığındalar
- Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yangın
- Rusya'dan Montrö açıklaması