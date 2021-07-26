Soyer canlı yayında verdiği sözü tuttu

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:17

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; 19 Mayıs 2021’de, İzmirTube’de yayınlanan “Başkan’a Sor” programında kendisine soru yönelten Narin Bartık ile Kadifekale'de bir araya geldi.

Başkan Tunç Soyer; Narin Bartık, annesi Seyran Bartık, babası Abdülgaffar Bartık ile kardeşlerini evinde ziyaret etti. Narin Bartık, 2 ay sonra Soyer'i karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Ziyaretin ardından Soyer, Narin Bartık ile bir süre mahallede dolaştı ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

“HİÇ BEKLEMİYORDUM, TEŞEKKÜR EDERİZ”

Başkan Tunç Soyer ile yaşadığı mahallede dolaşan Narin Bartık, “Sorduğum sorudan sonra geldiniz. Hiç beklemiyordum. Teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Soyer ise “Ben de sana teşekkür ederim davet ettiğin için. Senin tiyatro aşkını öğrendim. Başarılar diliyorum, ben de sana yardımcı olacağım tiyatro hayatında” dedi.

YAYINDA SORMUŞTU

19 Mayıs 2021 tarihli “Başkan’a Sor” yayınında Narin Bartık, sosyal medya üzerinden “Kadifekale'ye gelip oradaki insanları tanımaya ne der? Yıllardır orası çok kötü anılıyor. Eski evlere de bir el atılmalı” sorusunu yöneltmişti.

Başkan Tunç Soyer ise şu yanıtı vermişti:

“Sevgili Narin, Kadifekale konusunda çok haklısın. Ben de bu konuya son derece duyarlıyım. Kadifekale'de ilk kez üretici pazarını açtığımızda inanılmaz bir canlılık, hareketlilik başlamıştı. Sonra orada bir de Masal Evi ve Halkın Bakkalı açtık. Ben seninle, özellikle seninle Kadifekale'yi beraber gezmek isterim. Ben arkadaşlarımdan da rica ediyorum, bizi buluştursunlar.”