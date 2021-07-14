Gümrükçü'den Soyer'e destek: Hem İzmir hem Ege için Gediz'in korunması şart

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 14:24

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ege Belediyeler Birliği Başkanı Tunç Soyer, İzmir Körfezi'ne akan Gediz Nehri’ndeki kirliliğin kaynağını tespit etmek için dört gün boyunca 401 kilometrelik hatta 1800 kilometre yol kat ederek uzmanlarla incelemelerde bulunacak.

Soyer’in başlattığı maratona katılan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de çalışmalara destek vereceklerini, İzmir Körfezi’nin temizliği ve Ege Bölgesi’nde yapılan tarımsal üretimin sağlığı için Gediz Nehri’nin temizlenmesinin ve korunmasının önemli olduğunu ifade etti.

GEDİZ'İN KORUNMASI ŞART

“Biz de Çiğli olarak Gediz’in denizle buluştuğu noktayız” diyerek çalışmalara destek vereceklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Gediz İzmir Körfezi'ne bağlanıyor ve Menemen, Foça Çiğli gibi birçok ilçe Gediz’den besleniyor. Dolayısıyla hem İzmir Körfezi’nin temizliği hem de İzmir ve Ege Bölgesi’nde yapılan tarımsal üretimin desteklenmesi ve sürdürülebilirliği için bu çalışma çok değerli. Aynı zamanda Türkiye’nin ve dünyanın başındaki kuraklık gibi sorunlarla mücadele etmek ve bu sorunlar hakkında farkındalık yaratmak, ilçe belediye başkanlarının ve İzmir gibi diğer illerin büyükşehir belediye başkanlarının görev alanı içinde. Biz de Çiğli olarak Gediz’in denizle buluştuğu noktayız. Gediz’in kirliliğinin ölçülmesi ve bunun kamuoyuyla paylaşılması için Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir Ekolojik Denge Derneği ve sivil toplum örgütleriyle çalışma başlattık. Bu çalışmayla büyükşehir başkanımızın yapmış olduğu çalışma örtüşüyor. Hem İzmir için hem Ege için hem de su ve tarım için Gediz’in korunması şart. Biz Çiğli Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm görevlerini yerine getirmeye hazırız” dedi.



