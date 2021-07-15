Tunç Soyer'den 'Melih Bulu' yorumu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyım rektör Melih Bulu'nun görevden alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2021 Perşembe, 10:54
Tunç Soyer'den 'Melih Bulu' yorumu
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Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyım rektörü Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alındı. Bulu’nun yerine herhangi bir atama gerçekleşmedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyım rektör Melih Bulu'nun 6 ay sonra görevden alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"Melih Bey, "Bu kriz 6 ay sonra çözülür” demişti.

Haklıymış, çözüldü"


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