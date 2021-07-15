Tunç Soyer'den 'Melih Bulu' yorumu

15 Temmuz 2021 Perşembe, 10:54

Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyım rektörü Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alındı. Bulu’nun yerine herhangi bir atama gerçekleşmedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyım rektör Melih Bulu'nun 6 ay sonra görevden alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"Melih Bey, "Bu kriz 6 ay sonra çözülür” demişti.

Haklıymış, çözüldü"