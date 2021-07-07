Soyer: İzmir 1,5 yıllık kış uykusundan uyanacak

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:37

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i fuarlar kenti yapma vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, pandemi koşullarının hafiflemesi ile fuarlarını yapmaya yeniden başlıyor. Türkiye’de tekstil sektörünün tüm ihtiyaçlarının aynı anda sergilendiği ilk fuar olan Fashion Prime - 4. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı ve ilk kez İZGİ Fuarcılık tarafından düzenlenecek Fashion Tech Fuarı'nın tanıtım toplantısı İzmir Marina'daki Nefes Restoran'da yapıldı. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiy on İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, sektörle ilgili derneklerin başkanları, temsilcileri ve profesyoneller katıldı. Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özpehlivan ise rahatsızlığı nedeniyle bir video ile açılışta yer aldı.

SOYER: UYKUSUNDAN UYANACAK

Destek veren odalara ve birliklere teşekkür ederek sözlerine başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “1,5 yıldır insanlığı, bütün dünyayı teslim alan pandemi sonrası yeni normalleşme dediğimiz, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yeni dönemde yüz yüze fuar yapmanın heyecanını taşıyoruz. Gerçekten heyecan, umut verici bir başlangıç. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, bunu biliyoruz. Yeni normal denilen dönemde de İzmir 1,5 yıldır yaşadığı kış uykusundan uyanacak, tekrar pırıl pırıl, dünyaya kendini gösterecek. Tam da bunun heyecanı içindeyiz. Bizler, birlikte çalışıp, birlikte üreterek refahın arttığı ve adil paylaşıldığı bir İzmir için çalışıyoruz. Bu fuarlarımızın da, bu hedefimize ve şehrimiz ile birlikte ülke ekonomisine çok önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

YORGANCILAR: ÖZLENEN CANLILIK İÇİN BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Yeniden fuarların doğal, fiziki ortama geçmesi ekonomik değer. Kentimizde özlenen canlılık açısından son derece büyük önem arz etmektedir” diye konuştu. Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, çifte fuar ile birlikte sektörün yeniden canlanacağını ifade etti. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş ise Eylül ayını merakla beklediklerini dile getirdi.

15-17 EYLÜL'DE ÇİFTE DUAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen ve sektörün tüm bileşenlerini buluşturan Fashion Prime – Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı; dördüncü yılında güçlenerek büyüyor. Bünyesindeki yeniliklerle fuarcılık sektörüne katkıda bulunan İZFAŞ, İZGİ Fuarcılık tarafından Denizli’de düzenlenen ve Avrasya Bölgesi’nin en büyük tekstil makineleri ile teknolojileri üreticilerini buluşturan EGE TMF Fuarı ile güçlerini birleştiriyor. 4. Fashion Prime ile eş zamanlı olarak düzenlenecek Fashion Tech Fuarı, sektörün makine ve teknoloji üreticilerini 15-17 Eylül tarihleri arasında Fuar İzmir’de buluşturacak. Fuarda, hazır giyim ve konfeksiyon üretiminde kullanılan makine ve teknolojilerin yanı sıra tekstil makineleri ile tekstil baskı teknolojileri sergilenecek.