Soyer, İzmir'in koronavirüs tablosunu değerlendirdi

27 Nisan 2021 Salı, 11:05

4,3 milyon nüfuslu İzmir’de vaka sayısı 100 binde 335 olarak ölçüldü. Tabloyu değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mart 2019’dan itibaren ‘Kriz Belediyeciliği’ kavramı ışığında hareket ettiklerini vurguladı. Zorlu süreci, mümkün olan en hafif şekilde atlatabilmek için başta toplu ulaşım araçları olmak üzere kentteki tüm kamusal araçlarda ve alanlarda sürekli ve düzenli temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yürüttüklerine dikkat çeken Soyer, “Covid-19 haritasında İzmir adına gördüğümüz nispeten olumlu rakamın, bu çabalarımızın önemli bir sonucu olduğunu düşünüyorum” dedi.

SOYER: TÜM ÖNLEMLERİ ALIYORUZ

Sürecin başından itibaren; dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra maskematiklerle, el dezenfeksiyon üniteleri ile hizmet verdiklerini hatırlatan Başkan Soyer, şöyle devam etti: “Kentimizde koruma önlemlerini ve beraberinde toplumsal bilinci artırmak adına yapabileceğimiz her şeyi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Klasik tedbirlerin yanı sıra Turuncu Çember kriterlerini getirdik. Bu uygulamamız, maske-mesafe-hijyen kurallarına uyan işletmeleri öne çıkarıyor; tüm işletmelerin bu kurallara uymasını teşvik ediyor. Hemşerilerimizin de sorumlu davranması, kendilerini ve çevrelerini koruması sayesinde İzmir’de vaka sayıları bir çok ile göre nispeten düşük seyrediyor. Ancak bu rakamların daha da aşağıya çekilmesi, kontrollü normalleşme için hepimize büyük görevler düşüyor. Bilim kurulumuz haftalar önce bu gidişatı görerek tam kapanma çağrıs ı yapmıştı. Umarım sosyal destekler de devreye sokularak önlemler olumlu sonuç verir. Ben eminim, bu zor dönemi, aynı hassasiyeti devam ettirerek, birbirimize destek olarak atlatacağız.”