Soyer: İzmir'in kültürel mirasını korumak temel önceliğimiz

01 Temmuz 2021 Perşembe, 13:29

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kentimiz İzmir Derneği tarafından hazırlanan Avrupa Birliği destekli “Kültürel Mirasın Korunmasında Daha Güçlü Bir Sivil Toplum” projesinin tanıtım etkinliğine katıldı. Soyer, “Kültürel mirası korumak, yaşatmak ve geleceğe taşımak, bu şehrin belediye başkanı olarak benim en temel önceliklerimden biri” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kentimiz İzmir Derneği tarafından hazırlanan Avrupa Birliği destekli “Kültürel Mirasın Korunmasında Daha Güçlü Bir Sivil Toplum” projesinin tanıtım etkinliğine katıldı.

Bornova’daki Yeşilova Höyüğü’nde yapılan etkinlikte konuşan Soyer, şunları söyledi:

“Kültür mirası çok zengin olan şehrimiz İzmir'de bu değerlerin korunup geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması adına yapılan tüm faaliyetlere büyük önem atfediyorum. Bu proje kapsamında da yapılacak tüm çalışmalar için şimdiden emeği geçen herkese şükranlarımı sunmak istiyorum. İzmir, köklü geçmişiyle pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihsel zenginliğini, çok dilli, çok inançlı ve çok kültürlü yapısına borçlu bir şehir. Bizler tarihi alanları, kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle eşsiz bir coğrafyada yaşıyoruz. Tarih boyunca pek çok farklı kültürün uyum içinde yaşadığı İzmir’in bu zenginliğini tüm varlığımızla hissettiğimiz yer, işte şu an içerisinde bulunduğumuz ve geçmişi 8 bin 500 yıl öncesine dayanan Yeşilova Höyüğü.”

Etkinliğe İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kazı başkanları katıldı.

“ORTAK ÇALIŞMANIN İLK MEYVESİNİ ALDIK”

İzmir’in bu zenginliğini korumayı, kaybolanı gün yüzüne çıkarıp geleceğe aktarmayı en temel görevlerimizden biri olarak addettiklerini belirten Soyer, şöyle konuştu:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi şehrimizin tarihsel mirasının korunması ve bu mirasın şehrin geçmişiyle uyumlu bir şekilde İzmir’e yeniden kazandırılması perspektifiyle pek çok çalışmaya imza atıyor. Paydaşlarımız ile ortak çalışmaların ilk meyvesini aldık ve Kemeraltı’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesine girmesini hep birlikte başardık. Şimdi nihai hedefimiz 2023 yılında daimi listeye girmek. Bunun için de yoğun ve hummalı çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz.

Smyrna Agora'sının ve Kadifekale'deki antik tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için kazı desteği sağlıyoruz. ‘Dünyanın İzmir Mirası’ adını verdiğimiz çalışma kapsamında Gediz Deltası’nın Türkiye’nin ilk UNESCO Dünya Doğa Mirası olabilmesi için başvurumuzu yaptık. Hâlihazırda geçici listede bulunan Birgi Tarihi Kenti ve Foça, Çandarlı, Çeşme kalelerini kapsayan Ceneviz Ticaret Yolu’yla ilgili süreçleri ise yakından takip ediyoruz. İzmir’i tarihsel mirasıyla ön planda olan, UNESCO markasıyla anılan bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Öte yandan, Meclisimizin aldığı kararla Zeus Sunağı’nın Berlin’den ait olduğu topraklara, Bergama’ya geri getirilmesi için ilgili paydaşlarımız ile uzun soluklu bir çalışma içine girdik.”

“DEĞERLİ PAYDAŞLARIMIZLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye’nin ilk dijital turizm ansiklopedisini hazırladıklarını ve “Visitİzmir” mobil uygulaması ile dünyanın kullanımına açtıklarını vurgulayan Soyer, sözlerini şöyle tamamladı:

“Visitİzmir’ sayesinde keşfedilmemiş kültür ve doğa miras alanlarımızı şehrimizin belleğine yeniden kazandırıyoruz. Kültür mirası alanlarından tarihi yapılara kadar İzmir’in eşsiz güzelliğini gözler önüne seren bu alanları koruyup geleceğe taşımamız konusunda kararlılığımız çok yüksek. Özetle İzmir Büyükşehir Belediyesi bu eşsiz şehrin değerlerini korumak ve yaşatmak adına çok kapsamlı ve çok boyutlu çalışmalar yürütüyor. Biliyorum ki bir kent, kimliğini geçmişinden, yani bugüne taşıdığı fiziki, kültürel ve tarihsel mirasından alır. Bu mirası korumak, yaşatmak ve geleceğe taşımak, bu şehrin belediye başkanı olarak benim en temel önceliklerimden biri. Biz, elimizden geldiğince bugün bu kıymetli projenin amacı gibi İzmir’de tüm değerli paydaşlarımızla ortak akıl çerçevesinde, bunu yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz.”

“500 PROJE ARASINDAN SEÇİLDİ”

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan sivil toplumu desteklemenin önemine değinerek, “2002 yılından beri sivil toplum kuruluşlarını desteklemek için bazı programlar geliştirdik. Kapasitelerini güçlendirmek için Sivil Toplum Kuruluşu Destek Programı oluşturduk. Bu, üçüncü uygulamamız. 500 başvuru geldi, aralarından 34 sivil toplum kuruluşu seçildi. O projelerden bir tanesi de bu” dedi.

“İZMİR'DE GÜZEL BİR SİNERJİ VAR”

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan İzmir’in somut ve somut olmayan kültürel miras açısından zenginliğine dikkat çekerek, “Arkeolojik alanlarda devam eden 15 kazı çalışması ile ülkemizde en çok kazı yapılan kent İzmir’dir” dedi.

Karaçanta, kentin ilgili kurumlarının İzmir’in geleceği için yaptığı iş birliğinin de önemine değinerek “İzmir’de güzel bir sinerji var. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları bir arada çalışıyor. Bu şekilde İzmir’i başarıya götüreceğimize inanıyorum” dedi.

SOYER'E TEŞEKKÜR

Kentimiz İzmir Derneği Genel Sekreteri Sedef Özer bu projeye neden ihtiyaç duyduklarını, kaybettiğimiz kültürel miras örneklerinden bahsederek anlattı. Kentimiz İzmir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce ise hem bu projede hem de kent değerlerinin korunması konusunda gösterdiği çaba nedeniyle Başkan Tunç Soyer’e teşekkür etti.

81 BİN AVRO DESTEK

Toplam bütçesi 90 bin avro olan ve K2 Çağdaş Sanat Derneği’nin proje ortağı olarak yer aldığı Kültürel Mirasın Korunmasında Daha Güçlü Bir Sivil Toplum” projesiyle Kentimiz İzmir Derneği’nin kapasitesinin güçlendirilmesi, kültürel miras ve koruma alanlarında farkındalığı artırmak üzere sürdürülebilir bir platformun oluşturulması, kültürel miras konularında yerel ve ulusal düzeyde karar alma ve uygulama süreçlerinde daha etkili olunması hedefleniyor. Projeye AB’den 81 bin avro destek sağlanırken, 9 bin avro dernek tarafından karşılanacak.