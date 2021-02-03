Soyer selin vurduğu Menderes'te: Hiç kimseyi çaresiz, yalnız bırakmayacağız
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sel felaketinde iki kişinin yaşamını yitirdiği Menderes ilçesine giderek incelemelerde bulundu. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Soyer, "Hiç kimsenin mağduriyetine seyirci kalmayacağız. Bu büyük felaket karşısında hiç kimseyi çaresiz, yalnız bırakmayacağız" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sel felaketinde iki kişinin yaşamını yitirdiği Menderes'e giderek incelemelerde bulundu. Başkan Soyer'in Menderes'teki inceleme programına Cumhuriyet Halk Partisi’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Kamil Okyay Sındır, Ednan Arslan, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, muhtarlar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları da katıldı.
Başkan Soyer önce Çatalca Köyü'ne gitti. Derenin taşması sonucu mağdur olan üreticileri ziyaret ederek sıkıntılarını dinleyen Soyer, dere üzerindeki yıkılan tarihi köprünün onarılacağını belirtti.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Başkan Soyer'in ikinci durağı sel nedeniyle büyük zarar gören Yeniköy oldu. Balaban deresinde yapılan temizlik çalışmalarını inceleyen Başkan Soyer, derenin üzerinden geçen köprünün kotunun yükseltilerek yenileneceğini bildirdi. Başkan Soyer, Yeniköy'de olası bir felaketi önlemek için Balaban Sulama Göleti'nde tahliye çalışması yaptıklarını da bildirdi.
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın giysi ve yemek yardımında bulunduğu Yeniköy'de muhtar Ayhan Sivri'den yaşanan sıkıntıları dinleyen Başkan Soyer, ardından Küner köyüne geçerek Muhtar Harun İbiş Aydın, Çileme Muhtarı Ömer Çantalıoğlu ve bölgede yaşayan yurttaşların sıkıntılarını dinledi.
"YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ"
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilçede hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü, yaraların sarılacağını söyleyen Soyer, "Dün yaşadığımız tahribatı, yurttaşlarımızın mağduriyetini görmek için Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkanımız Seyit Torun bizimle beraber. Bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum. Sabah ağır hasarların yaşandığı Güzelyalı ve Göztepe'de esnaf ve yurttaşlarımızla bir araya geldik. İki can kaybının yaşandığı bölgede Menderes'de selin ne kadar büyük bir zarar verdiğini yerinde gördük. Yurttaşlarımızı dinleyip, neler yapabileceğimize bakıyoruz. Hiç kimseyi bu büyük felaket karşısında çaresiz, yalnız bırakmayacağız. Hiç kimsenin mağduriyetine seyirci kalmayacağız. Bu zararları gidermek için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak gücümüzün yettiği kadar vatan daşlarımızın yanında olacağız. Bu büyük felaketin yaralarını birlikte saracağız" dedi.
TORUN: EKSİKLER GİDERİLİYOR
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaşamını yitirenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyerek, "Burada konuştuğumuz köylülerimiz yüz yıldır böyle bir afet yaşamadıklarını belirttiler. Afet dün yaşanmış olmasına rağmen bugün sahada gezdiğimizde büyük aksaklıkların giderildiğini, yaraların sarılmaya başlandığını gördüm. Başkanımızın da ifade ettiği gibi burada yaşanan mağduriyet en kısa sürede giderilecektir. Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, milletvekillerimizle birlikte hasar tespitleri yapıyorlar. En kısa sürede mağduriyetin giderileceğine inanıyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Allah böyle bir felaketi bir daha vermesin. İnşallah bir daha böyle felaketler yaşamayız" dedi.
Soyer, Altıntepe Köyü'nde Sarıçay Deresi'nin taşması sonucu seraları zarar gören çiçek üreticilerini ziyaret etti. Başkan Soyer, bir mülk sahibinin attığı hafriyat nedeniyle kesiti daralan derede gerekli temizlik ve ıslah çalışmasının yapılacağını, üreticilerin selden dolayı yaşadıkları mağduriyetin giderileceğini bildirdi.
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