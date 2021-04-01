Soyer: Üretime devam ederseniz bütün millet nefes alacak

01 Nisan 2021 Perşembe, 09:19

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in üretici ve sanayicinin desteklenmesinin yanı sıra küresel iklim krizine karşı başlattığı ilçe turları Küçük Menderes Havzası'ndaki Torbalı ilçesiyle devam etti. 5 bin yıllık tarihi geçmişe sahip, aynı zamanda ulusal ve uluslararası firmalara ev sahipliği yapan ve sanayi bölgesiyle kent ekonomisinin lokomotifi konumundaki Torbalı'da Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarını inceleyen Soyer'e, eşi Neptün Soyer de eşlik etti. T

Soyer ziyareti sırasında ülkenin ve dünyanın ekonomik açıdan çok zor günlerden geçtiğini anımsattı. Tüm bu zor koşullara rağmen ilçede üretim ve ihracatın sürdüğünü vurgulayan Soyer, “Bu da istihdamı sürdürmek, ekonomiye can vermek anlamına geliyor. Bütün memleket için çok hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Bu nedenle sizi kutlamak istiyoruz” dedi.

SANAYİYE ÖNCELİK

İzmir Organize Sanayi Bölgelerindeki sanayicilerin şu anda Türkiye'de destan yazdığını söyleyen Tunç Soyer, “Geçen yıl pandemiye rağmen rakamlarda ciddi artış var. Gerçekten bu konuda bütün kalbimle sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Biz belediye olarak işinizi kolaylaştırmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Böyle baktığımız için de en öncelik verdiğimiz alanlardan biri sanayi. Çünkü biliyoruz ki eğer siz üretime devam ederseniz bütün millet nefes alacak. Dolaysıyla hem endüstriyel atık arıtma tesisi hem yol talepleri ile ilgili üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Biz bize düşen neyse ondan payımızı alıp gereğini yerine getireceğiz” dedi.

"KİMSE KENDİ BACAĞINDAN ASILAN KOYUN DEĞİL"

Konuşmasının devamında birlik ve beraberliğin önemine değinen Soyer, şunları söyledi: “Kimse kendi bacağından asılan koyun değil. Hepimiz bir birimize bağlıyız, hepimiz bir birimize ihtiyaç duyuyoruz. Bizim refahımız ve huzurumuz bir birine bağlı. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Ama mesele sadece bundan ibaret değil. Eğer gerçekten komşunuz aç yatıyorsa sizin vicdanen yatamamanız bir yere kadar önemli. Ama bir başka şey daha var. Yarın siz de aç yatabilirsiniz. Bunu bilmek lazım. Bizim bir birimize çok sıkı sahip çıkmamız lazım. Biz sizin yanınızda duracağız. Aynı hassasiyetleri sizin de Torbalı halkı için göstermenizi istiyoruz. Çünkü Torbalı size ihtiyaç duyuyor. Hiç birimiz sadece yaptığımız işle defteri kapatıp evimize gidecek durumda değiliz. Bu memlekette yaşıyorsak, bu memlekete karşı sorumluluklarımız var. Gelecek nesillere karşı sorumluluklarımız var.&rdq uo;

“GELECEK KUŞAKLARA BORCUMUZ VAR”

Soyer, herkesin gelecek kuşaklara borcunun olduğunu belirterek, “Bizim atalarımız yalın ayak ölüme koşarak gitmiş ve bizler için canlarını vermişler. Bunu aklımızdan çıkaramayız. O atalara bizim borcumuz var. Bizden sonra gelecek kuşaklara borcumuz var. Bu millete karşı sorumluluklarımızı aklımızdan çıkarmamak gerekiyor. Burada da sektörel bir ayrım yapmak mümkün değil. Biz yandan işsizlik rakamları yükselmişken, dolar almış başını giderken, bir yandan pandemide üçüncü zirve kapımızda. Dünya yangın yeri. Bir birimize sahip çıkarsak bunun üstesinden geliriz” dedi.

ÜRETİCİYE DESTEK

Başkan Soyer, Karakızlar köyü sakinlerini de ziyaret etti. Burada Büyükşehir tarafından 4 koyun verilen Fatma Sezer ve ailesiyle bir araya gelen Soyer, tarım ve hayvancılığın önemine değindi. Fatma Sezer de şunları söyledi: “Bize 4 koyun verdi. Biz onları büyütüp çoğalttık. Allah razı olsun. Seve seve bakıyoruz. Sadece yem pahalı olduğu için o konuda biraz zorlanıyoruz.” Soyer çifti kuzuları da sevdi.

İZSU’DAN 345 MİLYONLUK YATIRIM

Son iki yılda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı’nın altyapı sorunlarını çözmek için önemli çalışmalar yaptı. İlçede pek çok cadde ve sokak asfaltlandı, köy ve üretim yolları düzenlendi. Yaya ve trafik ulaşımını rahatlatacak düzenlemeler ve kilit parke imalatları yapıldı. Fen İşleri, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Yapı İşleri Daire Başkanlığı'nın hayata geçirdiği projeler kapsamında 115 milyonun üzerinde yatırım alan Torbalı da İZSU Genel Müdürlüğü de yatırımlarını son 2 yılda 230 milyonun üzerinde bir maliyetle hayata geçirdi. 360 kilometre uzunluğunda yeni şebeke hattı imalatı ve bakım onarım çalışması yapılan, 28 kilometrelik kanalizasyon ve iletim hattı imalatı gerçekleştirilen, 10 yeni su kuyusu devreye alınan ilçede Büyükşehir Belediyesi ve İZSU yatırımlarının toplamı 345 milyon lirayı aştı.