Soyer'den 50 bin haneye 25 milyon TL bayram desteği
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ve Kurban bayramlarında 50 bin haneye 250’şer lira olmak üzere toplam 500 lira nakdi destek verecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan bayramı için 50 bin haneye yapacağı 250 liralık nakdi destek ödemesi 7 Mayıs’ta ihtiyaç sahiplerinin sosyal yardım aldıkları banka kartlarına yatıracak. Kurban Bayramı’nda da 50 bin haneye 250’şer lira destekte bulunacak Büyükşehir, böylece toplamda 25 milyon liralık bayram yardımı sağlamış olacak.
Yurttaşlar banka kartlarına yüklenmiş bakiyeyi nakit olarak çekebilecekleri gibi Halkın Bakkalı şubelerinden indirimli alışveriş yapmak için de kullanabilecek. 245 farklı kooperatif ürünü için yüzde 5 ile 25 arasında indirimin tanımlandığı banka kartlarının ödeme yapılmadan önce market ye tkilisine gösterilmesi yeterli olacak.
BAYRAM ÖNCESİ DAĞITIM TAMAMLANACAK
Büyükşehir, 4 bin şehit yakını, gazi, gazi yakını ve 65 yaş üstü 6 bin 500 ihtiyaç sahibi yurttaş için üretici kooperatiflerden temin edilen ürünlerden oluşan gıda paketleri ile içinde kolonya, şeker ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in tebrik kartının yer aldığı bayram paketlerinin dağıtımını da Ramazan Bayramı öncesinde tamamlayacak.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçen yıl bayram yardımı olarak 40 bin haneye 16 milyon lira kaynak ayırdıklarını belirterek “Bu yıl 50 bin hane ve 25 milyon rakamına ulaştık. Diğer yandan gıda kolilerimizi üretici kooperatiflerinden aldığımız ürünlerle hazırladık. Burada hem İzmirlileri sağlıklı gıdayla buluşturmayı hem de üreticimizi desteklemeyi hedefledik. Geçen yıldan farklı olarak bu kez sosyal yardım için oluşturulan banka kartlarına Halkın Bakkalı şubelerinden alışveriş yapabilmek için indirim uygulaması da tanımladık” dedi.
HALKIN BAKKALI
Başkan Soyer'in hayata geçirdiği Halkın Bakkalı’nın Kemeraltı, Konak Gültepe, Bayraklı Özkanlar, Karşıyaka Girne, Menemen Ulukent, Buca Kasaplar Meydanı ile Bornova’nın Erzene ve Doğanlar mahallerinde şubeleri bulunuyor. Halkın Bakkalı, kooperatiflerin ürünlerini pazarlayabilmesi, tüketicilerin de sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesini amaçlıyor. Halkın Bakkalı şubelerinde meyve sebze, et, süt ürünleri, çeşitli kahvaltılıklar, bakliyat, zeytinyağı, baharat ve kozmetik gibi ürün gruplarından 300 farklı ürün bulunuyor.
Video Haberler
- Bakanlık yurttaşları evlerinden çıkmaları için zorluyor
- Bakan yardımcısının canlı yayında kediyle imtihanı
- Minibüsü 'maskesiz-mesafesiz' diskoya çevirdiler
- Video savaşları
- Gürbulak Gümrük Kapısında 12 maymun yakalandı
- Mezarlıkta kavga çıktı: O anlar kamerada
- Dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin
- Polis, yabancı boksöre böyle çıkıştı!
- İstanbul’un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay
- Ankara semalarında görüldü! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- 'Tam kapanma' 19 Mayıs'a kadar uzayacak mı?
- Sedat Peker'den 'Tolga Ağar' iddiaları
- ABD'den Hakan Atilla kararı!
- CHP, AKP'nin 'animasyon filmi'ni sonlandırdı
- Jandarma'dan 'Yeldana Kaharman' açıklaması
- Partideki kritik isimler paylaşmadı
- Bakan Varank, esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı
- Çavuşoğlu'nun 'aşı' açıklamasına tepki yağdı
- 'Tam kapanma' süreci 19 Mayıs'a uzayacak mı?
- Erdoğan 1,1 milyon metrekarelik alanı imara açtı