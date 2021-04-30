Soyer'den dayanışma çağrısı: Sahip çıkma, el uzatma vakti

30 Nisan 2021 Cuma, 10:47

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs önlemleri nedeniyle internet üzerinden yapılan İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) toplantısının 99'uncusuna katıldı.

Ülkenin zor günler geçirdiğini belirten Soyer, “Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Zor günlerden geçiyoruz ama özellikle bu dönemin zorluğu günübirlik ekmeğini kazananlarla ilgili. Esnafla ilgili çok büyük zorluklar var. Esnaf kardeşlerimizin önünde çok karanlık bir tablo var. Metropol'ün yaptığı son anketlerde Türkiye'nin geleceğinden kaygılı olanların oranı yüzde 60'ları aşmış vaziyette. Bu çok vahim bir tablo. Zor bir dönemden geçiyoruz. Kapanma özellikle yoksulluk, açlık sınırında yaşayan küçük üretici ile esnafı çok daha ciddi bir şekilde vuracak öyle gözüküyor. Pandeminin ilk dö ;neminden beri, arkasından deprem dönemi... Biraz dayanışma yorgunluğu yaşıyoruz. Herkes dayanışmaktan da yoruldu muhtemelen. Ama şimdi yine dayanışma, birbirimize sahip çıkma, İzmir'de bu süreçlerden en olumsuz etkilenenlere el uzatma vakti. Hepinizin desteğini, katkısını, sahiplenmesini rica ediyorum” dedi.