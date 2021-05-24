Soyer'in yarımada turu Urla'dan başladı

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 16:29

İzmir Tarım vizyonu ile kuraklığa ve yoksulluğa çare üretmek için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in havzalar bazında başlattığı geziler devam ediyor. Küçük Menderes ve Bakırçay havzalarında "Başka Bir Tarım Mümkün" sloganıyla İzmir Tarımı projesini anlatan ve yatırımları inceleyen Başkan Tunç Soyer, yarımada programına bugün Urla'dan başladı.

Soyer’in eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay, Yıldız Devran, Eser Etak, Suphi Şahin, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, bürokratlar ve muhtarların da katıldığı program Neyzen Tevfik Caddesi 'nde başladı.

NEYZEN TEVFİK CADDESİNE YENİ GÖRÜNÜM

Son iki yılda 160 bin tonun üzerinde asfaltın serildiği ilçede araç ve yaya ulaşımını rahatlatacak yol ve kaldırım düzenlemeleri ile ilgili bilgi alan Başkan Soyer, Neyzen Tevfik Caddesi'nde İZBETON tarafından yapılan asfalt çalışmalarını inceledi. Caddenin 3 bin 250 metrelik kısımda asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölüşümlü bisiklet yolu yapılacak. Büyükşehir Neyzen Tevfik Caddesi ikinci etap çalışmaları kapsamında yolun 3 bin 300 metrelik kısmında da asfalt çalışması yaptı. Düzenleme çalışmaları 13 milyon liraya mal oldu.

URLA KUM DENİZİNDE İKİNCİ ETAP

Başkan Soyer'in ikinci durağı Urla Kum Denizi plajı oldu. Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önceki yıllarda yaklaşık 1 kilometresi düzenlenen sahilde ikinci etap projesine başlayacaklarının müjdesini verdi. Soyer, 16 bin 800 metrekarelik sahil bandında yürüyüş ve bisiklet yolları oluşturacaklarını, kumsalı da ıslah ederek ekonomik ve günübirlik tatil yapmak isteyen yurttaşların ilgi odağı olan Urla Kum Denizi Plajı'nı su sporları ve çeşitlendirilmiş aktivitelerle dev bir rekreasyon alanına dönüştüreceklerini söyledi. Atatürk Mahallesi Muhtarı Rahime Tekin'in çok eski ve bakımsız olan muhtarlık binasının yenilenmesi ile ilgili talebini de dinleyen Soyer, bürokratlara muhtarlık binasının yenilenmesi talimatını verdi.

SAĞLIKLI KANAL SİSTEMİ

Gülbahçe Mahallesi ve Karapınar mevkiinde 35.3 milyon liralık yatırımla İZSU Genel Müdürlüğü tarafından büyük oranda tamamlanan 59 kilometrelik kanalizasyon ve 3 kilometrelik yağmur suyu şebekesi ile Kocadağ, Güllü, Cinlipınar dereleri ıslah çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Soyer, Urla Özbek Mahallesi'ne paket atık su arıtma tesisi yapılacağını, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü arıtma kapasitesinin artırılacağını ve Güvendik, Denizli, Şirinkent mahallelerini kapsayan 8 kilometrelik yağmur suyu hattı çalışmalarına da başlayacaklarını müjdeledi. Başkan Soyer, Gülbahçe'nin ardından Birgi Köyü'ne geçti. Köyde muhtarlar ve yurttaşlarla sohbet eden Soyer, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yaz aylarında artan nüfusla birlikte su ihtiyacı artan Birgi, Uzunkuyu, Zeytinler ve Zeytineli köylerine Birgi'de açılan yeni kuy ulardan su iletecek 5 kilometrelik isale hattı çalışmalarını inceledi.

MODERN TERMİNAL BİNASI

Başkan Soyer'in bir sonraki durağı Urla garajı oldu. Başkan Soyer burada taşıma kooperatifleri başkanları ile sohbet ederek Urla'ya ihtiyacı olan modern terminal binası kazandıracaklarını açıkladı. Altıntaş Mahallesi'nde on bin metrekarelik alanda sıra dışı bir tasarımla yapılacak terminal binası bekleme holü, kafe, idari birimler, emanet odası, 10 adet bilet gişesi ve danışma bölümlerinden oluşuyor.

CHP VE İYİ PARTİ'YE ZİYARET

Urla programı kapsamında çarşıyı gezerek esnafla sohbet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü'nü de ziyaret ederek personelle selamlaştı. Başkan Soyer'in Urla programı CHP İlçe Başkanı Hakan Özbadur ile İYİ Parti İlçe Başkanı Yüksel Bıyık ve partilileri ziyareti ile son buldu.

'CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ'

Urla'da son iki yılda yaptıkları yatırımların tutarının 100 milyona yaklaştığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçenin ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalıştıklarını söyledi. Soyer, "Urla bizim gözbebeğimiz. İZSU ve Büyükşehir'in altyapı daireleri yoğun bir şekilde yatırımlarını sürdürüyor. Asfalt çalışmalarında hızla yol almaya başladık. İZSU pissu ve temiz su hatları yapıyor. Canla başla çalışıyoruz. Olağanüstü potansiyele sahip Urla'ya el vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. Urla Kum Denizi ikinci etap sahil düzenlemesi, terminal binası yapımı gibi yeni projelerle Urla'nın daha da gelişeceğini bildiren Soyer, açtıkları yeni su kuyuları ile bu yaz Urla'da su sıkıntının yaşanmayacağını söyledi. Başkan Soyer, yarımada turu kapsamında yarın Seferihisar'da olacak.