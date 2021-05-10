Söylenen saatte uyuyana 12 bin 300 lira
Uyku sağlığı üzerine çalışan bir şirket uyuması için maaş vereceği elemanlar arıyor.
Eachnight adındaki şirketin internet sitesinde “Şekerlemenin faydalarını test etmek için yardımınıza ihtiyacımız var” diye duyurulan iş için 30 gün boyunca şekerleme karşılığında 1500 dolar (12 bin 300 lira) ödenecek elemanlar aranıyor.
Yatak tavsiyeleri, uyku rehberleri hazırlayan şirketin başvuruları tüm dünyaya açık. Katılımcıların 18 yaşından büyük ve iyi derecede İngilizce bilmesi gerekiyor.
Söz konusu çalışmada, çalışanlardan söylenen zamanda uyumaları ve uykularını değerlendirmeleri bekleniyor.
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