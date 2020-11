Soylu: 151 belediye başkanından 73’üne 694 yıl hapis

26 Kasım 2020 Perşembe, 15:04

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2021 bütçe görüşmeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sunumu ile başladı:

29 BİN BEKÇİ GÖREV BAŞINDA

İç güvenlik kolluk birimlerimizde 2016 sonundan bugüne personel sayımız yüzde 25,5 oranında artmıştır. Sayısal artışın yanı sıra yeni alımlar, emekli olanlar ve yeni açılan kadrolarla, önemli bir yenilenme yaşadık. Çarşı ve mahalle bekçiliğinde 2017’de ilk alımları yaptık, şu ana kadar 29 bin 185 bekçimiz görev başında, kalan 695 arkadaşımızın da alım süreci devam ediyor.

ZIRHLI ARAÇTA YÜZDE 72’LİK ARTIŞ

Kolluk birimlerimizde standart ve zırhlı araç toplamı 2016’da 41 bin 845’ti, yüzde 72’lik bir artışla 72 bin 87 oldu. Geçen yıl 57 insanlı ve insansız hava aracımız vardı, bu yıl yüzde 26 artışla sayıyı 72’ye çıkardık. Uçuş saatleri açısından ilk on aylar kıyaslandığında 2016’da bin 632 saatti, 25 kat artışla 2020’de yaklaşık 41 bine çıktı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre artışımız yüzde 42’dir. Ve belki de en önemlisi, tüm bunları yerli ve milli teknolojilerle gerçekleştirdik. Kimseye göbeğimiz bağlı değildir, kimsenin bizim güvenlik stratejimize maddi kaynaklar sebebiyle müdahalesi veya yönlendirmesi söz konusu değildir.

151 BELEDİYE BAŞKANINDAN 73’ÜNE HAPİS

Devam eden adli ve idari soruşturmaları göz önünde bulundurularak son iki dönemde 151 belediye başkanı terör iltisakı sebebiyle görevden alınmış, bu kişilerden 73’ü ilk derece mahkemelerce toplam 694 yıl 998 ay 338 gün hapis cezası almış, diğerlerinin ise adli süreçleri devam etmektedir. Görevlendirme yapılan belediyelere bugüne kadar tam 9.2 milyar TL yatırım kaynağı ayırdık. Ayrıca 4.5 milyar TL de eski yönetimlerden kalan borç ödedik.

ÖRGÜTE KATILIM EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Son üç yılda kırsalda yapılan operasyonlarımız ilk on aylar kıyaslamasında yüzde 127 artışla 40 binden 92 bine yükselmiştir. Teröre bu saha baskısı sonucu meydana gelen terör eylemleri son 5 yılda 2 bin 817’den 287’ye gerilemiştir. Önemli bir gösterge olan yurtiçi terörist sayısı, 2016’daki 2 bin 475-2 bin 780 bandından şu an için 320’ye düşmüştür. Örgüte katılım tarihinin en düşük seviyesindedir. 2014’te yıllık 5 bin 558’di, oysa geçen yıl 130’a, bu yıl için ise son güncel rakamla 52’ye düşmüştür. Örgütte teslim olma eğilimi de artmaktadır. İkna yoluyla teslim olanların sayısı bu yıl için 215’dir. Bu yöntemle 2016’dan beri örgütten koparılan kişi sayısı 832; tüm ikna ve teslim toplamı ise bin 856’dir.

FETÖ’DEN 96 BİN KİŞİ TUTUKLU

FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar Bakanlığımızdan; 42 bin kişi ihraç edilmiş, 14 bin kişi görevden uzaklaştırılmış, 13 bin kişi görevlerine iade edilmiştir. Tüm Türkiye’deki FETÖ operasyonlarında 292 bin kişi gözaltına alınmış, 96 bin kişi de tutuklanmıştır. Halen cezaevlerindeki toplam hükümlü ve tutuklu 25 bin 655’tir. Mahrem yapılanma, büfe ankesör, örgüt evi, sınav soruşturmaları ve kurum yapılanmalarına yönelik olarak 67 bin operasyon gerçekleştirilmiş; ByLock’ta 92 bin tekil kullanıcının tespiti yapılmıştır. Büfe ankesör soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanan kişi sayısı 7 bin 658, oranı ise yüzde 39’dur. FETÖ konusundaki mücadelemiz, en son mensubu adalete teslim edilene kadar sürecektir.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE TEDBİR KARARI YÜZDE 46 ARTTI

Kadın cinayeti sayısı geçen yıl 23 Kasım itibarıyla 308’di, bu yıl aynı periyotta yüzde 23 azalarak 236 olmuştur. KADES uygulamamızı şu ana kadar indiren kişi sayısı 623 bin ve KADES’e gelen ihbar sayısı 49 bindir. 81 il merkezinde bulunan aile içi şiddetle mücadele büro amirliklerini ilçe düzeyine de yayarak jandarma ve polis toplamında bin 86 sayısına ulaştık. İhbar ve şikayet kanallarının açılmasıyla geçen yılın on aylık dönemine göre bu yılın on aylık döneminde alınan tedbir karar sayılarında yüzde 46’lik; şüpheliye dönük olarak alınan önleyici tedbir kararlarında da geçen yılın on ayına göre yüzde 70 oranında artış yaşanmıştır.