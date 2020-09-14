Soylu, AYM'ye çattı

14 Eylül 2020 Pazartesi, 13:17

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 'Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu' açılış töreninde konuştu.

Törene Soylu'nun Anayasa Mahkemesi'ne yönelik tepkisi damga vurdu. AYM'nin şehirlerarası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunu iptal etmesine tepki gösteren Soylu, "Nesini iptal ettiniz?" dedi.

"CANI YANAN BİZİZ"

Soylu AYM Başkanı Zühtü Arslan'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz günlerde basında Anayasa Mahkemesi'nin toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunundaki şehirlerarası 'karayollarında toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlenemez' hükmünü iptal ettiği şeklinde bir haber yapıldı. Yazım aşamasında olan bu kararın uygulamada ne gibi sorunlara yol açacağını en iyi burası bilir. Enteresan bir işle karşı karşıyayız. Sosyal medyada bir terörizm olduğunu herkes kabul ediyor. Hemen Anayasa Mahkemesi bir düzenleme yapıyor, 'bunu siz kolluk kuvveti olarak belirleme hakkına sahip değilsiniz' diyor. Başımızın üstüne. Sonra vatandaşımız şikayet ediyor. 'Biz bu kadar hakaretle karşı karşıyayız' diyor. Cumhurbaşkanımızdan başlayarak tüm devlet büyükleri karşı karşıya kalıyor. Sonra güvenlik tatbikatları var, iptal ettiler. Nesini iptal ettiniz? FETÖ, Türkiye'yi ele geçirmeye çalıştı. Nerede ele geçirmeye çalıştı? Yargıda, Emniyette, TSK'da. Bunlar kim, kamu görevlisi. Kamu görevlileri kamuya nasıl giriyorlar. Ben anlamıyorum. Şartlar, şekiller. Şu özgürlüktür, şu değildir. Burada bir şey yapılmak isteniyor. Sadece terör örgütüne mensupsa kamuya girmesin. Kim girerse girsin. Atıyoruz zaten. Bu özgürlükleri engeller. Peki. Ben gördüklerimi söyleyeyim, sonra ne söylerse söylesinler. Sevgili AYM Başkanı, size söylüyorum. Şehit cenazelerindeki 1 yaşındaki çocukların gözyaşlarını ben yaşıyorum. Anne ve babalarla biz konuşuyoruz. Canı yanan biziz. Onun için sözlerime alınabilirsiniz, alınmayabilirsiniz ama bunu söylemezsem bu dünyaya karşı da öbür dünyaya karşı da kendimi mesul hissediyorum."

"MADEM ÖZGÜR ÜLKEYİZ..."

Soylu, AYM Başkanı'na yönelik tepkisinde "Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?" ifadelerini de kullandı.