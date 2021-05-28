Soylu-Çalışkan tartışmasının perde arkası

28 Mayıs 2021 Cuma, 18:28

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan arasında yaşanan tartışmanın perde arkasını anlattı.

Terkoğlu ayrıca, hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in ortaya attığı iddialarla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Peker'in iddiaları ile birlikte başlayan süreçte neler yaşandığını Cumhuriyet TV’ye anlatan Terkoğlu, yargının harekete geçmek için Cumhurbaşkanı'nın mesajını beklediğini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından adli sürecin başlatıldığını belirtti.

ÇALIŞKAN-SOYLU TARTIŞMASI: "DEVLET İÇERİSİNDE KAVGA VAR"

Terkoğlu, Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan arasında uzun süredir devam eden bir gerginlik olduğunu belirtti.

Çalışkan'ın gazetemiz muhabiri Seyhan Avşar'a yaptığı "Mustafa Çalışkan gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak bir görelim bakalım. Çok merak ettim” sözlerini değerlendiren Terkoğlu şunları söyledi: "Sedat Peker'in açıklamaları tam da bu noktaya denk düşüyor; Soylu ve Çalışkan arasındaki gerginliğe. Bir tanesi Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intihar etmesiydi. Bu mesele İstanbul Emniyet Müdürü ile İçişleri bakanı arasındaki meselelerden bir tanesiydi. İkincisi, İçişleri Bakanının oğlunun aracının durdurulması iddiası. Kim durdurabilir? Heralde İstanbul Emniyet Müdürlüğü. Peker'in açıklamaları bu gerginlik hattı üzerinde iz bırakıyor."

Peker'in iddiaları sonrasında Süleyman Soylu'ya AKP kanadından destek gelmediğini hatırlatan Terkoğlu, "O sessizlik süresinde Soylu'yu kimlerin savunduğunu gördük. Ama kimlerin savunmadığını da gördük" dedi. Terkoğlu devamında, "Bir değil birden fazla AKP vardı. Bugünkü Mustafa Çalışkan açıklamalarıyla devlet içerisinde bir kavga olduğunu gördük" diye konuştu.