Soylu, gazeteci Müyesser Yıldız'ı hedef aldı, Yıldız'dan yanıt geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Odatv yazarı gazeteci Müyesser Yıldız'ı bir paylaşımı üzerine hedef aldı, "PKK sevici" dedi. Müyesser Yıldız ise "Hedef gösteren İçişleri Bakanı olunca can güvenliğim için hangi kapıya gideceğim?"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Odatv yazarı gazeteci Müyesser Yıldız’ı hedef aldı. Soylu'nun, "Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır” ifadeleri dikkat çekti.
Yıldız sosyal medya hesabı üzerinden, Soylu’nun, “PKK’nın Çemce grubu yok edilmiştir” sözlerine ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve “Anlaşılan o ki, Bakan Soylu’nun söylediği gibi, ‘Çemçe grubu’ tamamen yok edilmemiş.” demişti.
Soylu ise Yıldız’ın paylaşımını alıntılarak Yıldız’ı hedef alıp “Çemçe grubunun itlafına, bir PKK bir sen üzülmüşsün. Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi… Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır” ifadelerini kullandı.
YILDIZ'DAN YANIT
Konuyla ilgili bir yazı kaleme alrak sosyal medya hesabından yayınlayan Yıldız şunları söyledi:
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