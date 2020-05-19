Soylu, gazeteci Müyesser Yıldız'ı hedef aldı, Yıldız'dan yanıt geldi

19 Mayıs 2020 Salı, 11:17

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Odatv yazarı gazeteci Müyesser Yıldız’ı hedef aldı. Soylu'nun, "Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır” ifadeleri dikkat çekti.

Yıldız sosyal medya hesabı üzerinden, Soylu’nun, “PKK’nın Çemce grubu yok edilmiştir” sözlerine ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve “Anlaşılan o ki, Bakan Soylu’nun söylediği gibi, ‘Çemçe grubu’ tamamen yok edilmemiş.” demişti.

Soylu ise Yıldız’ın paylaşımını alıntılarak Yıldız’ı hedef alıp “Çemçe grubunun itlafına, bir PKK bir sen üzülmüşsün. Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi… Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır” ifadelerini kullandı.

YILDIZ'DAN YANIT

Konuyla ilgili bir yazı kaleme alrak sosyal medya hesabından yayınlayan Yıldız şunları söyledi:

"Soylu'yu ispata davet ediyorum. Nasılsa tüm sosyal medya hesaplarımız takipleri altında; “PKK seviciliğime” dair tek bir kelime bulsun ve hakkımda suç duyurusunda bulunsun!..

Soylu'ya hakaret ve iftiradan dava açacağımı belirttikten sonra Erdoğan başta olmak üzere tüm siyasilere, ayrıca hakim ve savcılara şunu sormak istiyorum:

“Beni doğrudan hedef gösteren, can güvenliğimden sorumlu olan kişi ise can güvenliğimin sağlanması için hangi merciye başvuracağım?”

Soylu'yu “üzen” meseleye, yani işin aslına gelelim.

“Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır” demiş ya; demek ki, dert benim o paylaşımım değil, başka bir şey!..

“Devlet gömleği”nden kastı, güvenlik görevlilerimiz ise kimlerle “iş tuttuğumu” belirteyim.

Eşim, Emniyet Müdürü idi. Emekli oldu.

Askerlerden ise sadece Ergenekon, Balyoz, İzmir Casusluk gibi kumpas davalarda yargılananları tanıyorum. Süreç bittikten sonra da çoğuyla irtibatım kalmadı.

Velev ki, görüşüyorum. Bu Soylu'yu ne ilgilendirir, niye rahatsız eder?

Kimin adına, ne mesaj veriyor, siz anlayabildiniz mi?

Silivri'deki Barış'lara, Hülya Kılınç'a ve Murat Ağırel'e kucak dolusu sevgiler."