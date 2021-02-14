Soylu: Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet yüzümüze tükürsün
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK tarafından kaçırılarak alıkonulan 13 Türk vatandaşının teröristlerce şehit edilmesine ilişkin, "Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Irak'ta 13 yurttaşın PKK'li teröristlerce şehit edilmesi hakkında, Twitter üzerinden paylaşım yaptı.
Soylu, "Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi. Bunun üzerine hâlâ PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün."
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