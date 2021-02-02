Soylu paylaşımlarına Twitter'dan "nefret söylemi" uyarısı gelmesinin ardından takipçilerini Telegram'a çağırdı

02 Şubat 2021 Salı, 19:21

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun LGBTİ+ bireylere yönelik nefret suçu işleyen tweetleriine Twitter uyarı notu ekledi. Notlarda, "Bu Tweet, nefret davranışı hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti" ifadeleri yer aldı.

Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sansürlü bir tweet atarak yurttaşları Telegram'a çağırdı.

Soylu'nun attığı sansürlü mesaj şöyle:

NE OLMUŞTU?

Soylu, “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı’nın bu sözleri sonrasında birçok sosyal medya kullanıcısı, söz konusu tweeti “Korumalı bir kategoriye karşı nefret suçu işlediği” gerekçesiyle şikayet etmişti.

Twitter, ilk kez ABD eski Başkanı Donald Trump’a uyguladığı yöntemin benzeri biçimde, Soylu’nun şikayetlere konu olan tweetine uyarı notu ekledi.

Soylu, benzeri bir tweeti bir kez daha attı. Tweetine "Tuzağa düşmeyin" diye yazan Soylu, tweetine eklediği açıklamasında iki kez "LGBT sapkını" ifadelerini tekrar etti. Aynı ifadelerin tekrarlanması ardından Twitter bu tweete de aynı biçimde kısıtlama uyguladı.