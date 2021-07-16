Soylu söylediği gibi "Dünyanın en kötü adamı mı?"

16 Temmuz 2021 Cuma, 16:37

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 Temmuz’da kendisine mikrofon uzatan muhabirlere “Bütün kötülüklerin sahibi benim. Ben dünyanın en kötü adamıyım” dedi. Soylu, sözlerinin ardından gülümseyerek alandan uzaklaştı.

Soylu’yu sürekli gündemde tutan birçok sebep vardı. Adı, FETÖ borsası iddialarını karışmış, mafya-siyaset-uyuşturucu üçgeninde yer aldığı öne sürülmüştü. İddiaların sahibi ise hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’di.

Soylu’nun bu süreçte, AKP’den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yeterli desteği alamadığına yönelik tartışmalar ortaya çıktı.

Hakkındaki iddialar üzerine Habertürk’te canlı yayına katılan Soylu, “Yalnız bırakıldığınızı düşünüyor musunuz?” Sorusuna “Görürsünüz yalnız olup olmadığımı” diyordu yine gülerek. Öyle de oldu...

BAHÇELİ, SOYLU’YA DESTEK VERDİ ERDOĞAN TAKİP ETTİ

Soylu’nun açıklamasının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis’te yaptığı konuşmada “İçişleri Bakanı yalnız değildir” dedi. Bahçeli’den sonra Erdoğan da grup toplantısında Soylu’ya destek verdi.

Mayıs ayının sonunda Soylu, Bahçeli’nin ardından Erdoğan’dan da destek aldı. Ancak ilerleyen haftalarda Soylu hakkındaki iddiaların ağırlığı da arttı. Kara para aklama soruşturması geçiren Sezgin Baran Korkmaz’la yurt dışına çıkması için görüşme gerçekleştirdiği, EKBA Holding'in sahibi Cihan Ekşioğlu ile Soylu ailesinin şirketinin bağlantısının olduğu ve sağlık sektöründe milyonlarca lira kazandığı ifade edildi.

Soylu hakkındaki iddialar gün geçtikçe ağırlaşırken Bahçeli bir açıklama daha yaptı. 6 Temmuz’da Meclis’te konuşan Bahçeli, Soylu’ya övgüler düzdü, “Kim demiş sayın Soylu kimsesiz diye” dedi.

Bahçeli’nin övgüsünün ardından, Soylu ile Erdoğan Diyarbakır’da beraber poz verdi. Birliktelik mesajı verildi.

Yani Bahçeli, her destek verdiğinde Soylu yanında Erdoğan’ı buluyordu.

SOYLU’NUN YANINDA OLAN MHP’Lİ ŞİRKET

Peki Soylu’yu seven ve destek veren tek MHP’li Devlet Bahçeli mi? Hayır. Bir MHP’li daha vardı sık sık Soylu’nun yanında olan. O isim Bahçeli’nin başdanışmanlığını yapan Eyyup Yıldız.

Bahçeli’nin başdanışmanı Yıldız’ın, Yıldızlar Tanıtım Organizasyon adlı bir şirketi de var. Şirket, konser, miting, kongre gibi etkinliklere hizmet sağlıyor. Platform kuruyor, ses sistemini hazırlıyor. MHP’nin de kurultayında ve mitinglerinde de organizasyon görevini üstelenen şirketti.

Yıldızlar şirketinin organizasyonunu üstlendiği etkinliklerde, Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Devlet Bahçeli ve AKP’li birçok isim yer aldı. Ayrıca şirketin referansları arasında Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar da var.

Yıldızlar Tanıtım Organizasyon’un hizmet verdiği işlere bakıldığında ise öne çıkan bir isim vardı. O isim Süleyman Soylu’ydu. Bahçeli’nin başdanışmanın şirketi, İçişleri Bakanlığı’nın birçok organizasyonunu üstlendiği görüldü. Öyle ki dün düzenlenen Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Daire Başkanlığının bulunduğu Gölbaşı yerleşkesindeki 15 Temmuz Anma Programı’nı da Yıldızlar şirketi organize etti.

Soylu’nun çıktığı kürüsülerde kendisine sürekli destek veren Bahçeli’nin danışmanının imzası vardı. Tabi bu işlerin de bir bedeli vardı. Yıldızlar bu işleri karşılıksız yapmıyordu. Soylu’nun başında olduğu İçişleri Bakanlığı bir organizasyon olduğunda hemen Bahçeli’nin başdanışmanına ulaşıyordu.

Ve Soylu’ya “Ben dünyanın en kötü adamıyım” dedikten sonra da ilk “Hayır” deyip destek çıkan da Bahçeli oluyordu.

Ne diyordu Fransız yazar Montaigne: "Paranın saklanması kazanılmasından daha zahmetli bir iştir."