Soylu yeni düzenlemeyi duyurdu: Artık sadece 112 aranacak

26 Ekim 2020 Pazartesi, 12:28

Ankara'da Mülkiye Teftiş Kurulu toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haziran ayının sonunda Türkiye'nin her yerinden 112'nin aranacağını söyledi. Soylu, yaptığı açıklamada, ''Böyle 155, 156, 157 itfaiye, orman, sağlık hepsi bir arada olacak. Bu bizi niye heyecanlandırıyor? Bizi heyecanlandırmasının sebebi konforlu bir şey'' dedi.

Soylu, şunları kaydetti:

"Tarih veriyorum ki arkadaşlar daha gaza bassınlar diye. Haziran'ın sonunda inşallah Türkiye'nin her tarafından 112 çevrilecek. Böyle 155, 156, 157 itfaiye, orman, sağlık hepsi bir arada olacak. Bu bizi niye heyecanlandırıyor? Bizi heyecanlandırmasının sebebi konforlu bir şey. Ama başka bir şey daha var. Elimizde öyle bir data, öyle bir veri olacak ki kazanın en çok nerede olduğunu bir tuşla görebileceğiz. Hırsızlığın en çok nerede olduğunu göreceğiz. Orman yangınlarının hangi bölgelerde olduğunu, tedbirleri hangi bölgeye yoğunlaştırılması gerektiğini göreceğiz. Beni heyecanlandıran taraf burası."