Soylu yine Saygı Öztürk'ü hedef aldı: Bundan sonra tüm kararlarla onayınızı alacağız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugünkü yazısında Giresun'daki sel felaketi sonrası yaşananları köşesine taşıyan Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ü hedef aldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce AKP'li Bahar Ayvazoğlu ile ilgili yazısı nedeniyle ağır hakarette bulunduğu Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ü yeniden hedef aldı.
Saygı Öztürk, Sözcü'de bugün kaleme aldığı "Sorumluluktan kurtulamazsınız" başlıklı yazısında, Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından görev yeri değiştirilen Dereli Kaymakamı'nı hatırlatarak, "Günümüzdeki kaymakamın güvencesi yok. Kaymakam, siyasetçilerin esiri edildi, üstelik dava açma yolu da tıkalı" diye yazdı.
Giresun İl Özel İdare Müdürü Hüseyin Taşkın'ın da görevden alındığını hatırlatan Öztürk, "İl Özel İdaresi'nin 126 milyon lira borçlanmasının sorumlusu olarak Genel Sekreter gösterildi. Oysa asıl sorumlunun sürekli 'Şunu yapın, bunu yapın' diyen siyasetçiler ve onların her isteğini yerine getiren valilerdir" ifadelerini kullandı.
Giresun İl Özel Müdürdüğü'nün hangi vali döneminde ne kadar borçlandığını yazan Öztürk, "Borç toplamı katlana katlana 126 milyon lirayı bulmuş. Araştırıyorsunuz, AKP'li iş insanlarının iş makineleri kiralanmış" dedi.
SOYLU'DAN ALAYLI YANIT
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saygı Öztürk'ün yazısı üzerine sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı.
Öztürk'ün yazısını "husumet"le yazdığını öne süren Bakan Soylu, "Deveye ''Boynun neden eğri?'' diye sormuşlar; ''Nerem doğru ki!'' demiş Saygı Öztürk’ün bugünkü yazısındaki eğrileri düzeltmek için aşağıda, açıklama zorunluluğu doğmuştur." diyerek yazıdaki iddialara sıraladığı 3 madde ile yanıt verdi. Soylu, açıklamasının sonunda da Öztürk'ü "Bundan sonra Bakanlığımızın alacağı tüm kararları da onayınızı almak için gazetenizdeki adresinize göndereceğiz" alaya aldı.
İşte Soylu'nun açıklaması:
En Çok Okunan Haberler
- Yılmaz'ın sağlık durumuna yönelik iddialar yalanlandı
- O aşı Türkiye'de kullanılmaya başlandı! Olay sözler
- Ali Babacan'dan durumu ciddi olan Mesut Yılmaz'a destek
- İYİ Parti'nin Kurultay'ında İki partiye davet yok
- Bahçeli'nin TTB çıkışına tepkiler çığ gibi artıyor
- ATM'den para çekenler bu tuzağa dikkat!
- O ülke koronavirüs ilacı satışına başlıyor! İşte fiyatı
- Erdoğan'dan flaş diyalog açıklaması
- TGRT Haber'de dikkat çeken Mansur Yavaş sorusu!
- Değeri 55 milyon dolar: Kaderine terk edildi
Video Haberler
- Sokak hayvanlarını besleyen kadına saldırdılar!
- Kadıköy Belediyesi'nden yüzleri gülümsetecek kampanya
- Ceza yağdı! Çadırda böyle yakalandılar
- Tartıştığı istasyon görevlisine otomobiliyle çarptı
- Antalya'da sopalı yumruklu yol kavgası kamerada
- Şehrin göbeğinde dehşete düşüren görüntüler!
- Koronavirüs testi pozitif çıkan babanın duygusal anları
- 58 katlı gökdelene ekipmansız tırmandı
- Bildirici'nin şirin dostu yayında söz almak isteyince...
- Kısıtlama, gazileri yıldırıyor
En Çok Okunan Haberler
- Yılmaz'ın sağlık durumuna yönelik iddialar yalanlandı
- O aşı Türkiye'de kullanılmaya başlandı! Olay sözler
- Ali Babacan'dan durumu ciddi olan Mesut Yılmaz'a destek
- İYİ Parti'nin Kurultay'ında İki partiye davet yok
- Bahçeli'nin TTB çıkışına tepkiler çığ gibi artıyor
- ATM'den para çekenler bu tuzağa dikkat!
- O ülke koronavirüs ilacı satışına başlıyor! İşte fiyatı
- Erdoğan'dan flaş diyalog açıklaması
- TGRT Haber'de dikkat çeken Mansur Yavaş sorusu!
- Değeri 55 milyon dolar: Kaderine terk edildi