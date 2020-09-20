Soylu yine Saygı Öztürk'ü hedef aldı: Bundan sonra tüm kararlarla onayınızı alacağız

20 Eylül 2020 Pazar, 12:32

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce AKP'li Bahar Ayvazoğlu ile ilgili yazısı nedeniyle ağır hakarette bulunduğu Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ü yeniden hedef aldı.

Saygı Öztürk, Sözcü'de bugün kaleme aldığı "Sorumluluktan kurtulamazsınız" başlıklı yazısında, Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından görev yeri değiştirilen Dereli Kaymakamı'nı hatırlatarak, "Günümüzdeki kaymakamın güvencesi yok. Kaymakam, siyasetçilerin esiri edildi, üstelik dava açma yolu da tıkalı" diye yazdı.

Giresun İl Özel İdare Müdürü Hüseyin Taşkın'ın da görevden alındığını hatırlatan Öztürk, "İl Özel İdaresi'nin 126 milyon lira borçlanmasının sorumlusu olarak Genel Sekreter gösterildi. Oysa asıl sorumlunun sürekli 'Şunu yapın, bunu yapın' diyen siyasetçiler ve onların her isteğini yerine getiren valilerdir" ifadelerini kullandı.

Giresun İl Özel Müdürdüğü'nün hangi vali döneminde ne kadar borçlandığını yazan Öztürk, "Borç toplamı katlana katlana 126 milyon lirayı bulmuş. Araştırıyorsunuz, AKP'li iş insanlarının iş makineleri kiralanmış" dedi.

SOYLU'DAN ALAYLI YANIT

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saygı Öztürk'ün yazısı üzerine sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı.

Öztürk'ün yazısını "husumet"le yazdığını öne süren Bakan Soylu, "Deveye ''Boynun neden eğri?'' diye sormuşlar; ''Nerem doğru ki!'' demiş Saygı Öztürk’ün bugünkü yazısındaki eğrileri düzeltmek için aşağıda, açıklama zorunluluğu doğmuştur." diyerek yazıdaki iddialara sıraladığı 3 madde ile yanıt verdi. Soylu, açıklamasının sonunda da Öztürk'ü "Bundan sonra Bakanlığımızın alacağı tüm kararları da onayınızı almak için gazetenizdeki adresinize göndereceğiz" alaya aldı.

İşte Soylu'nun açıklaması: