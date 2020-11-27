Soylu'dan Adil Öksüz ve Zekeriya Öz açıklaması
İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri İmamı darbeci Adil Öksüz ile firari eski savcı Zekeriya Öz'ün yakalanmasına ilişkin, "4 yıldır göbeğimizin bağı çatladı. Interpol diye bir kuruluş var; kırmızı bülten çıkarıyoruz, kabul etmiyorlar; askıya alıyorlar, düşürüyorlar" dedi.
İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adil Öksüz ve Zekeriya Öz'ün Türkiye'ye iadesine ilişkin milletvekillerinin soruları yanıtladı.
Yurt dışına firar eden FETÖ'cülerin iadesi için 4 yıldır mücadele ettiklerini belirten Soylu, "4 yıldır göbeğimizin bağı çatladı. Interpol diye bir kuruluş var; kızdık olmadı, bağırdık olmadı, kavga ettik olmadı, mücadele ettik olmadı, protesto ettik olmadı. Kırmızı bülten çıkarıyoruz, kabul etmiyorlar; askıya alıyorlar, düşürüyorlar. Ve netice itibarıyla, Zekeriya Öz'ü de istiyoruz, Adil Öksüz'ü de istiyoruz, istemediğimiz yok, hepsini istiyoruz, kale almıyorlar" diye konuştu.
Soylu, geçtiğimiz günlerde Cezayir'den firari bir FETÖ'cüyü yurda getirdiklerini anımsatarak, "Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Cezayir Cumhurbaşkanından. İstedik, iki kişiydi birisi daha önce kaçmış, ötekisi oranın sorumlularından birisiydi; aldık getirdik. 4 yıldır Genelkurmay, Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Millî İstihbarat Teşkilatı bugün, eğer güvenlikte güçlü bir sonuç elde ediliyorsa herkesin ortaya koyduğu ortak gayretle beraberdir, bir mücadeleyle beraberdir. Belki tarihimizde hiçbir zaman böyle bir uyum yaşanmamıştır ve bu uyumu devam ettirmek hepimizin de sorumluluğu içerisindedir. Çünkü sonuç alıyoruz; çünkü çocuklarımız, milletimiz, geleceğimiz, gelecek neslimiz bundan istifade ediyor. Çünkü kafamızı kaldırabildik" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- AYM'den Soylu'yu kızdıracak bir karar daha
- TTB: 28 bin de gerçeği yansıtmıyor
- MHP'lilere Erdoğan, AKP'lilere de Bahçeli soruldu
- Katar'a satılan hisselere sert tepkiler
- Akşener'den dikkat çeken Özdağ açıklaması
- Mahfi Eğilmez'den dolar yorumu
- Sayısal Loto'da görülmemiş olasılık gerçekleşti!
- Gerçek vaka sayıları aşı alımı için açıklandı
- ODTÜ, koronavirüsü havadayken yok eden formülü buldu!
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- CHP'li Veli Ağbaba depreme canlı yayında yakalandı
- Gökyüzü mor renge büründü
- SpaceX’in astronotu yörüngeden Dünya’yı görüntüledi
- Ceza yememek için kendisini öyle sözlerle savundu ki...
- Adana'da kan donduran cinayet!
- Akşener Ağlıyorum dedi... Canlı yayında anlattı
- A Spor canlı yayınında skandal hareket!
- Yaşlı adam gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı
- İmamoğlu'nu hayretlere düşüren yakarış!
- İmamoğlu'ndan TCDD Müdürü Acar'a şoke eden yanıt!
En Çok Okunan Haberler
- AYM'den Soylu'yu kızdıracak bir karar daha
- TTB: 28 bin de gerçeği yansıtmıyor
- MHP'lilere Erdoğan, AKP'lilere de Bahçeli soruldu
- Katar'a satılan hisselere sert tepkiler
- Akşener'den dikkat çeken Özdağ açıklaması
- Mahfi Eğilmez'den dolar yorumu
- Sayısal Loto'da görülmemiş olasılık gerçekleşti!
- Gerçek vaka sayıları aşı alımı için açıklandı
- ODTÜ, koronavirüsü havadayken yok eden formülü buldu!
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı