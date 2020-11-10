Soylu'dan, Albayrak'ın istifası sonrası ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifası sonrası yaptığı açıklamada, "Ülkem milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum."

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2020 Salı, 10:35
Soylu'dan, Albayrak'ın istifası sonrası ilk açıklama
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrılan Berat Albayrak'a teşekkür mesajı yayınladı. Soylu Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum sayın Berat Albayrak'a ülkem milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum.


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