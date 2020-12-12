Soylu’dan ‘alkol satışı yasağı’na ilişkin açıklama: Avrupa’yı örnek vererek savundu
İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Nagehan Alçı ile konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu marketlerdeki alkol yasağını haksız rekabete bağlayarak, tekel bayilerinin haklarını korumaya çalıştıklarını ileri sürdü. Yasağı Avrupa ülkelerini örnek vererek savunan Soylu, “Batı’da bütün ülkeler içki satışına kısıtlamalar getiriyorlar. Kaldı ki Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarısı ve tavsiyesi var. Bilimsel bakışla da uyumlu bizim kararımız. İstedikleri kadar itiraz etsinler, dünyadan haberleri yok” dedi.
İçişleri Bakanlığı’nın hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelgesinde, saat 10.00-17.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin faaliyet gösterebilecekken, bu süreçte alkol satışı yapılamayacak.
İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Nagehan Alçı’ya konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, alkol yasağını haksız rekabete bağlayarak, tekel bayilerinin haklarını korumaya çalıştıklarını ileri sürdü.
Alçı'nın Habertürk’teki yazısının ilgili bölümü şu şekilde:
Sosyal medyada tartışmaların büyüdüğünü ve seküler kesimin de büyük tepki gösterdiğini görünce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu aradım.
"Sayın Bakan marketler açıkken içindeki içki bölümlerinin kapalı olmasına ne gerek var? Bu yeni bir tartışma ve lüzumsuz kutuplaşma başlatmaz mı? Neden böyle bir karar aldınız?" diye sordum.
"Nagehan Hanım, devlet olarak aldığımız karar dünyayla uyumlu. Her şeyden tartışma çıkarıp ortalığı bulandırmak isteyenler Avrupa’daki örneklere baksınlar. Avrupa’da yapılandan farklı bir uygulama yok. Sosyal mesafe deyip duruyoruz. İçki sosyal mesafeyi azaltan bir etkiye sahip. Tabii ki kısıtlama getirmekte haklıyız" dedi.
"Ama içkiyi restoranda barda içmekten bahsedilmiyor Sayın Soylu. Restoran ve bar için haklısınız ama onlar zaten kapalı. İnsanlar evlerine içki alacaklar. Akşam yemeğinde sofrada içecekler. Evde sosyal mesafe mi olur?" dedim.
"Koronavirüs önlemleri kapsamında Batı’da bütün ülkeler içki satışına kısıtlamalar getiriyorlar. Kaldı ki Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarısı ve tavsiyesi var salgınla mücadeleye içkinin olumsuz etkisi üzerine. Bilimsel bakışla da uyumlu bizim kararımız. İstedikleri kadar itiraz etsinler, dünyadan haberleri yok" diye konuştu.
İçişleri Bakanı böyle bir karar almalarında tekel büfelerinin kapalı olmasının getirdiği haksız rekabeti de hatırlattı.
Ben "Haksız rekabet bu salgın sürecinde birçok sektörde oldu. Bu mantıkla bakınca birçok işkolu dezavantajlı duruma düştü. Bu da haksız rekabet değil mi?" deyince…
"Olur mu öyle şey Nagehan Hanım? Bakkal açık, fırın açık, restoranların paket servisi açık, onlarla bir haksız rekabet durumu yok ama içki satan tekel bayileri kapalı. Onlar kapalıyken marketlerin içki satması haksız rekabet" diye cevap verdi.
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